El caudal del Júcar, en nivel naranja a su paso por Cuenca tras superar los 110 m3/s

Acordonamiento de un puente peatonal en Cuenca ante la crecida del Júcar.- POLICÍA LOCAL

CUENCA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca informa de que el caudal del Júcar a su paso por Cuenca supera ya los 110 m3/s, lo que supone nivel naranja según las mediciones de la Confederación Hidrográfica.

Ante la situación de crecida del río Júcar, el Ayuntamiento de Cuenca insta al desalojo del paraje de Peñarrota de manera preventiva.

Además, se mantienen por tanto cerrados todos los accesos al río y se pide a la ciudadanía no transitar por sus inmediaciones, ya que, según ha avisado también la Policía Local el aumento del caudal ha provocado que el agua haya invadido zonas transitables.

Durante esta jornada, marcada también por una alerta por fuertes vientos, el Ayuntamiento ha realizado tareas de revisión del arbolado para prevenir caídas de troncos y ramas.

Se recomienda evitar áreas que estén balizadas.