Cazalegas desplegará este sábado la mayor bandera arcoíris de ganchillo de C-LM en su segundo 'Orgullo rural'

Cartel de la segunda edición de 'Orgullo rural' en Cazalegas. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio toledano de Cazalegas va a desplegar este sábado la mayor bandera arcoíris de ganchillo que se ha realizado en Castilla-La Mancha, acto que dará el pistoletazo de salida a la celebración de su segundo 'Orgullo Rural'.

Se trata de una pieza de más de 30 metros de longitud confeccionada por una veintena de mujeres de la asociación Entretejiendo Cazalegas.

Según informa el Consistorio, la pieza simboliza el lema elegido para esta segunda edición del evento 'Cazalegas teje el Orgullo'.

Tras su presentación, a las 20.00 horas en la plaza de España del municipio, la bandera recorrerá las calles del municipio durante la marcha por la visibilidad LGTBIQ+ hasta llegar al embalse, donde presidirá el escenario principal de una gala artística con Merche, Loles León, La Prohibida, Samantha Ballentines, Rocío Saiz, Sofía Coll, Prince Noir y La Mismísima Mackenzie.

La jornada contará además con la participación de entidades como son Amnistía Internacional, LGTBTorrijos, la asociación PLuRaL LGTBI Mancha Centro, la asociación de Talavera de la Reina LGTBora, la asociación Bolo Bolo C-LM y Euforia. Familias Trans-Aliadas, entre otras.

Todas ellas participarán en la marcha y estarán presentes durante la jornada en una Mesa Arcoíris, un espacio informativo y de sensibilización instalado en el recinto del embalse.

El alcalde de Cazalegas, Francisco Javier Blanco, ha reivindicado el papel del medio rural en la defensa de la igualdad y la diversidad.

Frente a la idea de que el Orgullo pertenece exclusivamente a las grandes ciudades, ha defendido que desde el Consistorio se seguirá apostando "de forma decidida" por la organización de este tipo de actividades que visibilizan y refuerzan la defensa de la igualdad y los derechos del colectivo.

"Cazalegas es un municipio que celebra la unión de tradición, participación vecinal, cultura y derechos LGTBIQ+, demostrando que la diversidad también se construye desde los pueblos", ha concluido.