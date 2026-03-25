CCOO acusa a PP y Vox de "complicidad" en la reapertura del Jake y el alcalde de Talavera apunta al anterior gobierno

TOLEDO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La reapertura del club de alterne 'Jake' en Gamonal, pedanía de Talavera de la Reina, ha vuelto a encender la controversia. La central sindical CCOO de Toledo ha acusado al Ejecutivo municipal de Talavera, así como al Partido Popular y a Vox, de "complicidad" en la reapertura del establecimiento.

Por su parte, el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, ha respondido responsabilizando al anterior Gobierno municipal, en manos del PSOE, y ha negado contar con ninguna comunicación de que el establecimiento haya reabierto sus puertas.

La secretaria de Organización, Mujeres y Políticas LGTBI de CCOO Toledo, Mayte García, ha responsabilizado a las formaciones del equipo de Gobierno local por autorizar la reapertura, afirmando que "es un desprecio a la dignidad de las mujeres", y exigiendo al Ayuntamiento que "no se esconda tras licencias administrativas para amparar la explotación sexual", según ha trasladado CCOO en una nota de prensa.

Mayte García ha señalado que "las instituciones públicas no pueden ser facilitadoras de espacios donde se mercantiliza con el cuerpo de las mujeres". "Todo el mundo sabe qué actividad se realiza en el 'Jake', permitir su reapertura es ser cómplice de un sistema que perpetúa la violencia contra las mujeres", ha declarado.

CCOO ha afirmado que esta autorización no solo ignora el clamor vecinal de Gamonal, sino que contraviene los esfuerzos que desde el movimiento social y sindical se realizan para erradicar la explotación sexual.

"No podemos hablar de igualdad mientras el Ayuntamiento de Talavera abre las puertas a negocios que se lucran con la vulnerabilidad femenina", ha declarado la responsable sindical.

Por ello, ha exigido al alcalde, José Julián Gregorio, así como a los grupos de Gobierno, que den marcha atrás y pongan por delante el bienestar social y el respeto a los derechos humanos.

"PP y Vox han preferido proteger los intereses de un negocio de alterne antes que escuchar a las vecinas y vecinos o buscar usos sociales para ese inmueble, como se había propuesto", ha asegurado García.

El sindicato ha anunciado que apoyará las movilizaciones ciudadanas contra esta reapertura y seguirá denunciando cualquier política municipal que suponga una degradación de los derechos laborales y humanos de las mujeres. "Talavera y sus pedanías necesitan inversiones en empleo digno y servicios públicos, no hoteles de alterne que solo traen precariedad y explotación", ha concluído Mayte García.

GREGORIO RESPONSABILIZA A LA ANTERIOR ADMINISTRACIÓN DE TITA GARCÍA

Por su parte, el alcalde de Talavera ha responsabilizado a la anterior alcaldesa, Tita García, por la reapertura de las puertas del establecimiento, asegurando que "no cerró el expediente cuando debió cerrarlo".

A preguntas de la prensa, Gregorio ha respondido que lo que solicitó la anterior alcaldesa de Talavera al citado establecimiento durante su legislatura "fue un cierre temporal para que se hicieran una serie de subsanaciones", por lo tanto, "Agustina García es la culpable de no haberlo cerrado en aquel momento".

Por otra parte, José Julián Gregorio, ha explicado que no tiene "ninguna comunicación oficial" de que el establecimiento New Jake de Gamonal vaya a reabrir sus puertas.

Además, ha avanzando que recientemente ha mantenido una reunión con el alcalde de Gamonal donde entre otros asuntos se abordó la posibilidad de que este establecimiento volviera a abrir sus puertas y en caso de que se produjera, el Ayuntamiento pondría en marcha "las medidas oportunas, desde instalar cámaras de vigilancia a incrementar los controles de policía".