CCOO advierte que los accidentes laborales mortales aumentaron un 23,8% en Castilla-La Mancha en el primer semestre

Trabajadores en una jornada de calor. - JUNTA DE EXTREMADURA

TOLEDO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La central sindical CCOO Castilla-La Mancha ha evaluado este viernes los datos del avance de estadísticas de accidentes de trabajo correspondientes a los primeros seis meses de 2026 publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, subrayando el incremento de los accidente mortales.

Las estadísticas registran que, hasta junio, se han producido 11.961 accidentes laborales con baja en jornada y 1.076 in itinere, 116 menos que en el mismo periodo del año anterior lo que supone un descenso del 1,4%.

Sin embargo, aumentan drásticamente los accidentes mortales y graves. Entre enero y junio se produjeron 20 fallecimientos en jornada y otros 6 in itinere, lo que supone un incremento del 17% de los siniestros mortales en jornada y un 50% de los in itinere ya que el pasado año, para el mismo periodo, el número de fallecidos fue de 17 y 4 respectivamente, según ha trasladado CCOO Castilla-La Mancha por nota de prensa. 17 de los fallecidos este año en jornada eran asalariados y los otros 3 personas trabajadoras por cuenta propia.

La secretaria de formación sindical de CCOO Castilla-La Mancha, Valle Cervantes, ha indicado que "los últimos datos de siniestralidad laboral nos dejan una realidad dramática e intolerable. Mientras que los accidentes leves se reducen gracias a la estabilidad en el empleo que ha traido la reforma laboral, las muertes en el trabajo se han disparado casi un 24% en nuestra región".

Cuenca fue la provincia con mayor número de siniestros mortales, 7 hasta junio, seguida de Ciudad Real con 5, Toledo con 4, Guadalajara con 3 y Albacete con 1.

Los accidentes graves ascendieron a 92 en jornada y 14 in itinere, lo que supone un aumento del 1% En cuanto a los accidentes leves, fueron los únicos que bajaron en el primer semestre, al pasar de 12.023 en 2025 a 11.961 en 2026, un -1,45%.

Del total de accidentes, 4.270 se registraron en Toledo, 2.305 en Ciudad Real, 2.165 en Albacete, 1.887 en Guadalajara y 1.334 en Cuenca.

La industria manufacturera, con 3.000 siniestros, fue el sector que más accidentes laborales ha contabilizado en el primer semestre, seguido de construcción (1.867) y comercio (1.200) El índice de incidencia en Castilla-La Mancha (que mide el número de accidentes de trabajo con baja médica ocurridos por cada 100.000 personas afiliadas) se situa en el 0,42 en accidentes mortales, duplicando la media nacional que es del 0,22; y el indice de incidencia en cifras totales es de 254, siendo la media estatal de 203,9.

Castilla-La Mancha sigue, por tanto, en lo más alto del ranking nacional sólo por detrás de Navarra, Extremadura y Cantabria.

Por sectores, el índice de incidencia más alto lo registra la construcción (472,3) seguido de industria (421,1) y agrario (284,1) El índice de incidencia de los accidentes mortales ha aumentado un 82,6% mientras que, en la suma de accidentes de todas las tipologías, ha bajado un 4,15%.

Valle Cervantes ha asegurado que "no podemos tolerar que acudir a trabajar siga costando vidas". "Exigimos un cambio de actitud a la patronal y la aprobación inmediata, y entrada en vigor, de la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales", ha concluído la responsable sindical.