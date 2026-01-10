CCOO advierte que la siniestralidad laboral es el "gran drama escondido en C-LM" y pide endurecer vigilancia a empresas

1041382.1.260.149.20260110105144 El secretario regional de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega. - EUROPA PRESS

TOLEDO 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha advertido que "la siniestralidad laboral es el gran drama escondido en Castilla-La Mancha", planteando que es una de las prioridades inmediatas para su organización sindical en la región.

Así lo ha afirmado durante una entrevista concedida a Europa Press en la que ha reiterado que existe "una incidencia muy alta de siniestralidad laboral" con "son cifras que nos golpean y nos impactan todos los días".

Para el responsable sindical, "hay que actuar de una manera mucho más contundente" frente al problema, apuntando especialmente a sectores como "la construcción". "Estamos viendo que la gran mayoría de siniestros, incluso mortales, son caídas en altura y accidentes que parece mentira que en el siglo XXI todavía haya fallecido personas por estas contingencias".

Uno de los elementos que abordará en este sentido el sindicato a corto plazo será el desarrollo operativo del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral de Castilla-La Mancha, "una demanda histórica de CCOO" constituido el pasado mes de noviembre.

Para el responsable sindical, este organismo "puede ser un paso para reducir no solamente los accidentes mortales sino toda la siniestralidad en Castilla-La Mancha". Aunque ha reconocido que, una vez constituido, se requiere tiempo para que empiece a funcionar.

De este modo, ha avanzado que desde el sindicato serán "muy exigentes, autoexigentes en este caso incluso, para que este organismo pueda intervenir y pueda verse la reducción de la siniestralidad laboral".

Así, ha indicado que el Instituto tendrá que desarrollar sus medidas "a través de planes de trabajo específicos".

Entre las prioridades que, apunta, tendrá que tener el organismo, destaca en primer lugar "reducir la sinestralidad mortal". Asimismo, ha indicado la necesidad de que trabaje en el área "formativa de crear cultura preventiva que es imprescindible para los trabajadores y también para las empresas".

ACUERDO CON LA FISCALÍA

Por otra parte, ha señalado la necesidad de "renovar el acuerdo con la Fiscalía de Siniestralidad Laboral en Castilla-La Mancha". El responsable sindical ha recordado que el actual acuerdo cuenta con más de una década y en él "no se han introducido algunos elementos que son claves hoy en materia de salud laboral".

Entre estos elementos ha destacado "los riesgos psicosociales" así como "la perspectiva de género en el tema de la salud laboral, que eso tampoco se contemplaba cuando se fraguó el acuerdo.

Además, Ortega ha destacado la necesidad de articular herramientas para exigir responsabilidades, ante los incumplimientos en materia de seguridad laboral.

Y es que para el responsable sindical, se ha dado una cierta "relajación, siendo muy generoso en la definición" en la exigencia a las empresas en materia de "obligaciones preventivas".

"Cuando la ley de prevención de riesgos laborales, que creo que es del año 95, introduce las nuevas obligaciones, fue una ley puntera en Europa, hubo un periodo en el que se hizo un esfuerzo importante por salir de un sistema de salud laboral absolutamente atrasado que había en España", ha señalado Ortega, apuntando que, sin embargo, en los últimos años ese empuje se ha detenido.

Ante esta situación ha requerido un cambio en la línea de acción de las administraciones y autoridades "sobre todo que a las empresas incumplidoras no les salga más barato pagar una multa, pagar una sanción, que poner en peligro la vida o la salud, y en algunos casos la vida de las personas trabajadoras", ha planteado.

El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha ha valorado que se trata de una "batalla desigual, porque al final aquí las víctimas solamente están en un lado".

"Yo creo que ahí, desde el ámbito normativo estatal hasta el esfuerzo que tenemos que hacer en cada una de las comunidades autónomas, hay que hacer un esfuerzo para actualizar toda esa normativa y actualizar a la realidad actual el marco de la prevención de riesgos laborales", ha concluido Ortega.