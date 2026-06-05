CCOO alerta de que solo esté activado el 44% el dispositivo de incendios en C-LM cuando el riesgo es "alto"

Rueda de prensa de Manuel Amores, secretario de la sección sindical de CCOO y el presidente del Comité Intercentros de la empresa pública Geacam; Iñaki Blanco, delegado de CCOO en la provincia de Guadalajara y Javier Rubio, delegado de CCOO en Toledo. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO en la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam) ha lamentado que el dispositivo de incendios forestales en Castilla-La Mancha se encuentre al 44 por ciento al inicio de la campaña, que comenzó este 1 de junio, cuando el riesgo es "alto", por lo que ha reclamado que este dispositivo esté activado al cien por cien.

Así lo han explicado en rueda de prensa Manuel Amores, secretario de la sección sindical de CCOO y el presidente del Comité Intercentros de la empresa pública Geacam; Iñaki Blanco, delegado de CCOO en la provincia de Guadalajara y bombero forestal, y Javier Rubio, delegado de CCOO en Toledo y bombero forestal en Navahermosa.

A nivel regional, este dispositivo lo componen 2.500 trabajadores, los mismos que en la campaña pasada. Tal y como precisa el sindicato, el dispositivo que empezó el día 1 de junio está al 44% en Albacete, al 55% en Ciudad Real, en Toledo al 55%, en Cuenca al 42% y "un lastimable 28%" en la provincia de Guadalajara.

Desde CCOO consideran "inadmisible" que cuando el periodo de incendios es alto, la región solo cuente con menos del 50 por ciento de medios para luchar contra los incendios forestales.

"Queremos que los bomberos forestales estén en las condiciones óptimas y el dispositivo sea el óptimo y al 100%, porque es peligroso para los bomberos forestales, para la ciudadanía de Castilla-La Mancha y para el medio ambiente de nuestra región, que es lo que estamos defendiendo", ha afirmado Amores.

El dispositivo al cien por cien solamente está activado 95 días de los 122 días que dura el periodo alto y extremo de incendios en Castilla-La Mancha --del 1 de junio al 30 de septiembre--, tal y como ha lamentado Manuel Amores, que recuerda que desde 2020, año en el que empezaron "los recortes" no se mantiene el número total de efectivos.

Así, ha precisado que un año después del incendio de Riba de Saelices en Guadalajara (2005) se firmó "por ley" con el Gobierno regional que desde el 1 de junio al 30 de septiembre el dispositivo estuviera al cien por cien, pero en 2020 comenzaron a reducirse estos medios.

REUNIÓN CON MERCEDES GÓMEZ

En este punto, han lamentado que la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, haya presentado "un dispositivo fenomenal y espléndido", a la que han reclamado un encuentro para negociar las condiciones del convenio colectivo de los empleados de Geacam, que se lleva abordando desde el mes de enero.

A Gómez le ha afeado que no se haya reunido con estos representantes de Geacam en "tres años", una implicación que sí la tuvo su antecesor en el cargo, José Luis Escudero.

"CERO EUROS" PARA SU CONVENIO

Amores ha criticado que la consejera aluda a un "aumento presupuestario", cuando hay una "orden de la Consejería de Hacienda de que hay cero euros para negociar el convenio colectivo de la empresa pública".

También, ha lamentado las condiciones de habitabilidad de los puntos de encuentro tal y como dicta la ley de prevención de riesgos laborales. "No tenemos vestuarios, aseos, no tenemos ni luz eléctrica y en algunos casos ni agua potable. Tenemos que meternos en nuestro coche y llevarnos nuestras sustancias cancerígenas y peligrosas a nuestra casa, donde luego entrarán nuestras familias, nuestros hijos", ha lamentado el representante del Comité Intercentros de Geacam.

En este punto, ha alertado de que el sindicato presentará las denuncias necesarias en la Inspección de Trabajo en los lugares que no reúnan las condiciones necesarias.

También convocarán el Comité Intercentros para que los sindicatos que forman parte de este órgano, tomen las medidas sindicales oportunas.

GUADALAJARA

De su lado, el delegado de CCOO en Guadalajara ha lamentado el proceso "chapucero" de Geacam en la selección de personal, que ha provocado que "a día 5 de junio aún haya llamamientos a trabajadores", cuando aún les falta un proceso de formación, lo que provocará que "el 16 o 20 de junio sea cuando se incorporen".

A su juicio, la Consejería de Desarrollo Sostenible "no ha aprendido nada" y "vuelven a activar los medios de forma escalonada, como ya llevan haciendo siete años".

"El año pasado, en Guadalajara, vi cómo perdíamos 3.000 hectáreas en el Pico del Lobo, 2.600 en Castilla-La Mancha y 400 en Castilla y León por la negligencia de quien decidió que a día 21 de septiembre hubiera 8 personas trabajando en toda la provincia", ha afirmado Iñaki Blanco.