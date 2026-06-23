CCOO apoya la lucha del colectivo LGTBI+ en centros de trabajo tras colocar la bandera arropado por PSOE, IU y Bolo Bolo

Colocación de la bandera LGTBI+ en la sede de CCOO. - CCOO

TOLEDO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La bandera LGTBI+ ha quedado colocada este martes en la fachada del sindicato CCOO en Toledo, en un acto en el que han estado arropados por el PSOE, IU y la asociación Bolo Bolo Castilla-La Mancha, con el que han querido dejar claro que no van "a dar ni un paso atrás en la lucha contra los derechos de las personas del colectivo en los centros de trabajo".

Así lo ha expresado, en declaraciones a los medios, la secretaria de organización, mujeres y políticas LGTBI de CCOO Toledo, Mayte García, que ha recordado que la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) "dice que el segundo escenario donde más suceden delitos de odio es en los centros de trabajo".

Ha criticado que en este escenario "muchas de las patronales son neutrales y nuestros ayuntamientos gobernados por PP y Vox siguen sin poner las banderas y los signos LGTBIQ+ en los balcones" lo que, a su juicio, es "contribuir a los delitos de odio, son cómplices".

Por ello, CCOO quiere mostrar su apoyo al colectivo y a la defensa de sus derechos con acciones como esta y con otras que se realicen por la provincia, apoyándolo también en el ámbito rural, donde CCOO va a poner la bandera y las insignias "en todas las sedes del sindicato".

También se colocará la bandera en su sede de Talavera de la Reina, donde hace unos días desconocidos vandalizaron el mural de la diversidad y la libertad. "Desde aquí decimos que frente a su odio, nuestra diversidad y nuestro orgullo", ha señalado, antes de animar a toda la ciudadanía a participar en todos los actos que se van a celebrar organizados por los distintos colectivos LGTBIQ+.

PSOE: CIUDAD QUE "NO INTEGRA"

Desde el PSOE municipal, su portavoz, Noelia de la Cruz, quien ha detallado que durante toda la semana van a estar apoyando al colectivo, ha mencionado que este es el cuarto año consecutivo desde que PP y Vox llegaron a la Alcaldía y Carlos Velázquez es alcalde de la ciudad, "que no se despliega la bandera en el balón del Ayuntamiento".

Un acto que no solo es simbólico sino que manda el mensaje de "que la Ciudad de las Tres Culturas, la ciudad símbolo de convivencia y de inclusión tradicionalmente", excluye y no acoge bien a las personas del colectivo LGTBI, "y manda el mensaje de que la administración local, el Ayuntamiento de la ciudad de Toledo, pues no integra, no incluye a estas personas en sus políticas activas".

"Está muy bien plantear fiestas, está muy bien, pero lo que realmente necesita este colectivo es que se les escuche, es que se les visibilice y que se eduque en valores de igualdad para que puedan tener una vida normal y no se tengan que esconder", ha expresado De la Cruz, que ha lamentado que "el Ayuntamiento de Toledo no están estas".

"¿Esta ciudad acoge o no acoge al colectivo de personas elegido?. Pues claramente el mensaje es que no acoge a estas personas", ha zanjado, confiando en que "ojalá que el año que viene, en el 2027, en el ayuntamiento haya un alcalde o una alcaldesa progresista que sea capaz de tener esa sensibilidad que se necesita para que estas personas puedan disfrutar plenamente de sus derechos como cualquier otra".

IU: PP Y VOX "ALEJADOS DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS"

En el mismo sentido, el portavoz del Grupo Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, ha incidido en que "Partido Popular y Vox están muy alejados de la defensa de los Derechos Humanos. Lo demuestran con todas y cada una de sus declaraciones que tienen que ver con las prioridades nacionales antes que con las prioridades humanas".

Es por eso, en su opinión, que "ni van a aprobar ninguna moción que tenga que ver con la defensa de los Derechos Humanos ni van a poner ninguna bandera que visibilice la lucha precisamente de eso, la lucha de garantizar los Derechos Humanos".

"Tenemos un ayuntamiento que, si no cree en esto, nos engaña, como nos engañó en el pleno del mes de junio del año 2025" cuando dijo "que había formado a la plantilla del Ayuntamiento en materia de sensibilización de políticas LGTBI", pero "después de un año pidiéndoselo no han dado ni un dato" por lo que desde IU entienden "que no han hecho absolutamente nada" al respecto.

Fernández ha declarado que desde el equipo de Gobierno "ni visibilizan, ni quieren visibilizar, ni defienden, ni quieren defender", pero desde IU van "a seguir peleando", recordando e insistiendo en que este colectivo "no necesita ser valiente" sino "ser libre libre para expresarse como le dé la gana también en el ámbito laboral pero en todos y cada uno de los ámbitos de su vida".

"CONDICIONES DIGNAS"

En último término se ha dirigido a los medios el coordinador del Grupo Trans de Bolo Bolo, David Rey, quien ha agradecido el apoyo del PSOE y particularmente de CCOO, porque les ofrecen espacios y hablan con ellos a largo del año.

Rey ha reivindicado la importancia de los derechos laborales para asegurar que si no tienen una perspectiva LGTBI "no se llega a ningún sitio", al igual que pasa con las personas migrantes, las personas discapacitadas o las que tienen "cualquier otro tipo de circunstancia que hace más difícil que se incorporen al mundo laboral y que puedan trabajar en condiciones dignas".

En este punto, ha confesado que en la Asociación hay varios casos individuales de personas que buscan trabajo y no han logrado encontrarlo "entre otras cosas, por su orientación sexual y, sobre todo, por su identidad de género", siendo las mujeres trans las que "más dificultades tienen" a la hora de encontrar trabajo.

Finalmente, ha recordado que la Asociación Bolo Bolo está organizando Toledo Entiende, una semana cultural que incluye distintas actividades, como talleres, un concierto, y la manifestación del sábado, a las que ha invitado a participar, especialmente a la manifestación, recordando que "el orgullo es una manifestación, empezó como tal y lo sigue siguiendo y lo tiene que seguir siguiendo, en un momento en el que los delitos de odio y la discriminación cada vez está aumentando más y cada vez nos vemos más expulsados de los diferentes espacios".