UGT despliega las banderas LGTBI en sus diferentes sedes de Castilla-La Mancha

Colocación de la bandera en la sede de UGT Albacete. - UGT C-LM

TOLEDO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT ha desplegado en sus diferentes sedes de Castilla-La Mancha la bandera LGTBI como muestra de su compromiso con la igualdad y la diversidad. Se trata de una enseña a través de la que el sindicato reitera su firme compromiso con la igualdad y los derechos del colectivo, y reivindica la lucha por unos centros de trabajo justos, inclusivos y plurales libres de discriminación y desigualdades.

El sindicato entiende que, hoy más que nunca, es necesario visibilizar las dificultades a las que se enfrenta el colectivo y la realidad de las personas LGTBI en el ámbito laboral, una realidad muy preocupante que arroja datos como que 3 de cada 10 manifiesta haber sufrido agresiones verbales y el 75% considera que no tiene las mismas oportunidades laborales que las personas heterosexuales, según señala en nota de prensa.

Desde el sindicato recuerdan que las empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras tienen la obligación de incorporar en sus convenios colectivos los planes LGTBI y conseguir así entornos laborales respetuosos y libres de discriminación y perjuicios. Y subrayan también la importancia de la legislación laboral reciente para avanzar en esta dirección, especialmente el artículo 15.1 de la Ley 4/2023, el Real Decreto 1026/2024, de 8 de octubre, y el protocolo de acompañamiento para la transición de las personas trans en las empresas impulsado por el sindicato.

"Estas herramientas refuerzan la prohibición de la discriminación, promueven la sensibilización en los centros de trabajo y mejoran la protección de las personas trans en el ámbito laboral" afirma.

No obstante, UGT recuerda que los avances legales no eliminan por sí solos la discriminación cotidiana que siguen sufriendo muchas personas LGTBI. Por ello, considera imprescindible mantener el compromiso político, sindical y social para garantizar una igualdad efectiva y real y evitar retrocesos en derechos y libertades.