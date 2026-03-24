CCOO apunta a un seguimiento del 90% en los paros en Airbus Illescas y Albacete

Paro en Airbus. - CCOO

TOLEDO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La central sindical CCOO ha cuantificado el seguimiento de los paros convocados junto a ATP y SIPA en las plantas de Airbus en la región, situadas en Illescas y en Albacete, en un 90% de las 1.500 personas que trabajan en los centros.

El miembro del comité de empresa de la ejecutiva Interempresas de CCOO en Airbus España, Alejandro Casal, ha calificado de éxito rotundo la participación de toda la plantilla en las movilizaciones convocadas para reclamar una reclamar una subida acumulada del 9% en los años 2026 y 2027, según ha informado el sindicato por nota de prensa.

Además, Casal ha informado del fracaso de la reunión de este lunes para alcanzar un acuerdo con la dirección de la compañía. "Entre hoy y mañana nos tendrán que convocar porque las tres organizaciones sindicales estamos dispuestos a sentarnos a negociar y avanzar en una propuesta de acuerdo que garantice el poder adquisitivo de la plantilla", ha señalado.

Además ha subrayado el objetivo de estos paros de revertir la situación de bloqueo en la negociación, que comenzó a finales de 2025, y que se ha ralentizado en los últimos meses.

El responsable sindical ha apuntado que la propuesta de la dirección está "muy por debajo de la subida de la inflación".

"Esperamos avanzar en un acuerdo que necesitamos para asegurar las entregas y los objetivos operativos en todas las divisiones este año" ha dicho Casal, recordando que el Gobierno de España ha realizado compras importantes al grupo por lo que "hay que lanzar el mensaje a la dirección del compromiso de este país y las personas trabajadoras de Airbus con la firma. Con los beneficios extraordinarios que han comunicado nos merecemos una revisión salarial digna".