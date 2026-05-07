CCOO carga contra los permisos por cuidados no retribuidos y exige al Gobierno que pague esas horas

El secretario regional de CCOO, Javier Ortega, y la secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO, Carolina Vidal. - CCOO

ALBACETE, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO, Carolina Vidal, ha cargado este jueves contra las semanas de permisos por cuidados no retribuidas que "ha permitido el Gobierno" al "ahondar en la brecha de género que tenemos las mujeres" y ha exigido que se paguen esas horas.

Así lo ha aseverado a los medios de comunicación durante la jornada sobre desigualdades de género y clase que ha organizado el sindicado en el Hotel Europa de Albacete este jueves. "Hemos manifestado al Gobierno y al Ministerio de Trabajo que esto no nos vale", ha detallado Vidal, a propósito de una jornada enfocada en discriminación laboral y el trabajo decente con perspectiva de género en el que la parcialidad y la temporalidad han sido los temas protagonistas.

Vidal ha remarcado que la temporalidad sigue siendo una lacra que enfatiza la brecha de género "en un momento en que tenemos más mujeres trabajando que nunca en España, 10 millones y ha agregado que "curiosamente", el sector público "es donde más diferencia de temporalidad hay entre hombres y mujeres".

La situación laboral actual sitúa, según ha detallado la secretaria Confederal, a una de cada cuatro trabajadoras en riesgo de pobreza en el país. "Hay muchas mujeres trabajando en España que no tienen recursos ni herramientas para una vida digna y no son autónomas económicamente", ha explicado Vidal, lo que además causa incapacidad "para cuidar de los hijos o huir de casos de maltrato".

De su parte, el secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha asegurado que la ley para reducir la brecha salarial "es importante" pero insuficiente, por lo que ha pedido "políticas públicas correctoras" para la región que contribuyan a esa reducción.

"Una ley no va a reducir la brecha salarial. Las condiciones laborales se negocian en los convenios colectivos", ha concretado Ortega, quien ha apuntado elementos de disparidad como el de los contratos de parcialidad, donde el 75% de personas con este tipo de trabajo son mujeres en Castilla-La Mancha.

Las palabras del líder de CCOO regional llegan "en un momento clave" al estar de trasfondo la huelga del sector de la Educación de los 0 a los 3 años, "un sector precarizado y en su mayoría formado por mujeres que no tienen el reconocimiento que se merecen", ha señalado Ortega. El secretario general ha aseverado que es importante que las políticas de igualdad "sigan en el diálogo social" y se aborden "con instrumentos públicos".

Ortega ha aprovechado la ocasión para elevar la voz de alarma ante el número de trabajadores fallecidos hasta la fecha en Castilla-La Mancha, con unos datos hasta marzo que triplican los del año anterior, un total de 12.

"Hemos trasladado a la Junta de Comunidades y a la Consejería de Empleo la necesidad de poner en marcha de manera más contundente medidas que haga que de verdad se cumpla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en Castilla La Mancha", ha exigido el secretario regional del sindicato, quien ha criticado "la falta de cuidado y la poca exigencia empresarial en esta materia".