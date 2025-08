CCOO celebra las cifras pero pide seguir trabajando para reducir la temporalidad y el desempleo femenino

TOLEDO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO, que ha celebrado los datos positivos que ha dejado el paro en la región en el mes de julio, ha pedido, no obstante, seguir trabajando para reducir la temporalidad, el desempleo femenino y el paro de larga duración en personas mayores de 45 años.

El secretario de Empleo, Juan Carlos del Puerto, ha puesto el foco en que estos datos se generan dentro de la campaña de verano y que hay que hay que evaluar la calidad del empleo que se crea.

"La mayoría de los contratos han sido temporales. No puede ser que en nuestra región se hayan firmado 28.000 contratos indefinidos y 40.000 temporales, no puede ser que haya más de un 50% de paradas y no puede ser que el desempleo esté protagonizado por parados y paradas de larga duración de más de 45 años", ha denunciado, según informa el sindicato.

De ahí que haya reclamado que las políticas públicas en el seno del diálogo social deben abordar estas brechas sistémicas.