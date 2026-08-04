CCOO celebra el nuevo récord de afiliación en julio y da la bienvenida a los nuevos demandantes de empleo

Archivo - Trabajador en Manzanares - AY MANZANARES - Archivo

TOLEDO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO, tras conocerse los datos del paro del mes de julio, ha celebrado el nuevo récord de afiliación y da la bienvenida a los nuevos demandantes de empleo.

En nota de prensa, CCOO ha indicado que en julio había registradas 17.686 personas extranjeras paradas en la región, de las cuales 4.431 están en el colectivo sin empleo anterior.

"Hace justo un año había en este epígrafe 2.895 personas de un total de 15.679. Visto el dato podemos decir que el incremento del paro entre las personas extranjeras lo encontramos en estas nuevas incorporaciones que se han registrado como paradas como paso previo al acceso al empleo".

Según CCOO, para hacer un análisis más riguroso del impacto del proceso de regularización habrá que esperar a la publicación del dato de afiliación de personas extranjeras que se espera en unos días.

"Hay personas que después de la regularización se han sumado a la búsqueda activa de empleo pero otras tantas están encontrando dificultades para ser contratadas por las personas que ya les daban empleo de forma irregular".

Desde el sindicato recuerdan que la admisión a trámite ya sirve para trabajar por lo que ha instado a las empresas empleadoras "a facilitar la contratación de estas personas y no despedirlas".

En septiembre, el sindicato retomará las asambleas que se están realizando para la búsqueda activa de empleo de este colectivo.