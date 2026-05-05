CCOO convoca huelga general el 7 de mayo en las más de 600 escuelas infantiles de la región. - CCOO

CIUDAD REAL 5 May. (EUROPA PRESS) -

Las personas trabajadoras del primer ciclo de educación infantil (0-3) están llamadas a secundar un paro de 24 horas en todas las escuelas infantiles de Castilla-La Mancha, públicas y privadas, al igual que se hará en el resto del territorio nacional.

Esta convocatoria da cobertura legal y no debería contar con servicios mínimos al no reconocer la Junta a las escuelas infantiles "como servicio esencial", ha informado CCOO en nota de prensa.

Jornada de movilización que han presentado en Ciudad Real las secretarias generales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía y de Enseñanza de CCOO, Carmen Juste y Ana Delgado, junto a una de las integrantes de la 'Plataforma 0-3' de Castilla-La Mancha, Ana Elisa de la Flor, directora de la escuela municipal infantil de Miguelturra (Ciudad Real), ha informado el sindicato en nota de prensa.

CCOO viene denunciando desde hace tiempo la situación que atraviesa el sector, marcada por la falta de inversión y unas condiciones laborales que se han ido deteriorando progresivamente. Entre las principales reivindicaciones figuran la reducción de ratios, el reconocimiento del carácter educativo de la etapa, la implantación de la pareja educativa, el refuerzo de apoyos para alumnado con necesidades especiales y la mejora de las condiciones laborales, especialmente, en los centros de titularidad privada o gestión indirecta.

En Castilla-La Mancha conviven tres tipos de modelos: 38 centros de gestión autonómica, 360 municipales de gestión directa y 219 de titularidad privada o gestión indirecta. Carmen Juste ha indicado que es "la primera vez que estas reivindicaciones están en el centro de la agenda política ya que el Ministerio de Educación ya está hablando de modificar el Real Decreto que regula ratios y condiciones".

En este sentido pide un marco común que evite las desigualdades que existen dependiendo de quién lleve la gestión.

La responsable de enseñanza, Ana Delgado, ha indicado que ésta es la primera de las actuaciones que se van a convocar pero que "si estas trabajadoras no son escuchadas, iremos a más". En relación a los servicios mínimos, ha explicado que la Junta de Comunidades no considera a las escuelas infantiles servicio esencial por lo que "si ese es el criterio, que no es el nuestro, lo sea también a la hora de no fijar servicios mínimos".

Para la representante de la 'Plataforma de 0-3' de Castilla La Mancha, este movimiento recoge las reivindicaciones por las que las profesionales del sector llevan clamando desde hace mucho tiempo. "Pedimos reconocimiento, que nos dejen de llamar guardería, un concepto de otro siglo. Somos escuelas infantiles porque educamos desde los inicios, somos la base del sistema".

De la Flor ha citado la diferencia salarial que existe dependiendo de para qué institución trabajes y la necesidad de que este ciclo, vital para la conciliación familiar, sea universal y gratuito.

Respecto a las ratio, ha pedido a aquellas personas que consideran que esta huelga no es necesaria "que estén en un aula con 8 bebés de 6 meses, o con 13 niños de 1 a 2 años", al tiempo que ha reclamado la implantación general de la pareja educativa y refuerzos para atender a niños y niñas con necesidades especiales.

"Hacemos un llamamiento a toda la sociedad, familias, medios de comunicación, para que apoyen esta huelga estatal que se desarrollará en todas las provincias", ha subrayado.

El día 23 de mayo habrá una manifestación en Madrid, donde las compañeras llevan un mes de huelga indefinida. "Defendemos la dignidad de la infancia y de las profesionales de este ciclo", han finalizado.