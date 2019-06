CCOO convoca una movilización el día 3 de julio en Toledo para denunciar el "junio negro"

Actualizado 27/06/2019 12:34:07 CET

De la Rosa pondrá este tema sobre la mesa en la reunión del día 17 con la Junta y en una cita próxima con el delegado del Gobierno

CCOO ha hecho este jueves un llamamiento a las asociaciones de vecinos, los partidos políticos y el conjunto de la sociedad civil para que se sumen a la movilización que han convocado conjuntamente con UGT y la Asociación de Víctimas de Accidentes de Trabajo (Avalto) en Toledo el próximo miércoles 3 de julio, a las 20.30 horas, en la capital regional, para denunciar el "mes de junio negro" que lleva la provincia y la región en materia de siniestralidad laboral.

Así lo han puesto de manifiesto el secretario provincial de CCOO, José Luis Arroyo, durante una rueda de prensa junto al secretario regional del sindicato, Paco de la Rosa, y la secretaria de Política Institucional y Salud Laboral de CCOO en la región, Raquel Payo, donde ha justificado la necesidad de una "movilización clara" de la ciudadanía para "exigir medidas" por parte de los empresarios y de la Administración pública y poner los medios mediante la Inspección de Trabajo.

Los responsables sindicales han manifestado su "indignación" por la "escalada de accidentes mortales" que está sufriendo Castilla-La Mancha y especialmente la provincia y la ciudad de Toledo, donde solo durante este mes de junio ha habido tres siniestros mortales, y otros accidentes "muy graves", que ya han solicitado que se investiguen "en profundidad".

Precisamente, Payo ya incidido en que en Castilla-La Mancha, los accidentes "crecen más que en el resto" del país y, si antes la región era la segunda comunidad autónoma con más siniestros del país, ahora es la primera y, hasta el mes de abril de este año encabeza el "macabro" ranquin de la siniestralidad, con un crecimiento de más del 20% desde el año 2012 del número de accidentes por cada 100.000 trabajadores.

En estas cifras, junto a la "altísima temporalidad" y la rotación, ha situado la secretaria de Política Institucional y Salud Laboral de CCOO, los "efectos devastadores" que ha tenido la reforma laboral y el "deterioro" de la negociación colectiva en los centros de trabajo.

ESTUDIAR EL PROBLEMA "EN PROFUNDIDAD"

De su lado, el responsable regional del sindicato se ha mostrado seguro de que este problema necesita un estudio "en profundidad" de los que hay que hacer, y en este sentido, CCOO "recoge el guante" lanzado este miércoles por el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, para "realizar actividades concretas", pero ha añadido que también es importante que el Gobierno regional "se implique en la erradicación" de los accidentes.

Como lo es, igualmente, a juicio de Paco de la Rosa, que se tienda la mano a los empresarios, pues ellos "no son ajenos a la siniestralidad" y aunque "seguramente en sus filas normalmente no se cuentan los muertos, que están siempre en el lado de los trabajadores", deberían ser "responsables para intentar erradicar la siniestralidad".

Paco de la Rosa ha aclarado en que en este tema no se "trata de buscar culpables" y ha incidido en que los empresarios no lo son y no hay que criminalizarlos, aunque sí "corresponsabilizarlos" junto con los sindicatos y la Administración para cumplir con la ley, convencido de que "si en este país se cumpliera con la ley se producirían un 90 por ciento menos de los accidentes que se producen".

En este contexto, se ha referido a la reunión que tiene intención de mantener el Gobierno regional con empresarios y sindicatos el día 17 de julio para iniciar "lo que tiene que ser la recuperación definitiva" y donde uno de los temas que CCOO pondrá encima de la mesa tendrán que ver "con la salud de los trabajadores y las formas de trabajar", pues "donde existe estabilidad, negociación colectiva y condiciones dignas, la siniestralidad baja de manera importante".

Además, e incidiendo en la necesidad de que el Ejecutivo central derogue la reforma laboral, el sindicato se reunirá "pronto" con el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, para trasladarle su preocupación por este asunto "y pedirle al Gobierno las inversiones necesarias para que la Inspección de Trabajo pueda realizar su labor" y que aquellos empresarios que no cumplen sepan "que van a tener un castigo, un castigo severo".

"Estoy convencido de que Ángel Nicolás --ha dicho en referencia al responsable de la patronal regional-- no se va a enfadar porque exigimos responsabilidad laboral, porque él también la exige y porque a él también le gustaría señalar con el dedo a los que no cumplen la ley", ha finalizado el dirigente sindical, que ha abundado en que la siniestralidad "no es un mal bíblico" y tiene fórmulas para arreglarse.