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TOLEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla-La Mancha ha denunciado la falta de previsión de la Consejería de Educación "ante los problemas de calefacción que están comunicando los centros".

Los avisos recibidos alertan de centros "sin dinero" para comprar combustible y encender la calefacción, "sin que estén recibiendo los libramientos extraordinarios necesarios para atender esta necesidad básica".

CCOO ya denunció ante la Inspección de Trabajo las altas temperaturas en las aulas y las carencias de la planificación preventiva.

Las actuaciones inspectoras constataron situaciones denunciadas por el sindicato y dieron lugar a requerimientos para adoptar medidas, señala el sindicato en nota de prensa.

La Administración ya estaba advertida de la necesidad de garantizar unas condiciones térmicas seguras en los centros educativos y "ahora, con la llegada del frío, vuelve a quedar en evidencia la falta de previsión".

Concreta el sindicato que "la necesidad de calefacción se conoce cada año y debe estar presupuestada antes de que falte el combustible".

"Resulta inaceptable que la comunidad educativa vuelva a depender de soluciones improvisadas para poder estudiar y trabajar en condiciones dignas".

Según la información trasladada a CCOO, el gasto en gasóleo se ha incrementado considerablemente y, en algunos casos, se aproxima al doble del que venían soportando los centros, mientras las partidas destinadas a cubrirlo permanecen sin actualizar.

Mantener las mismas dotaciones ante mayores gastos reduce la capacidad real de los centros para atender sus necesidades. Tal y como señala CCOO, "los centros señalan que se están adelantando los libramientos previstos para todo el ejercicio, pero sin aumentar la financiación total".

"Adelantar un presupuesto insuficiente permite pagar algunas facturas ahora, aunque mantiene la insuficiencia de fondos y puede comprometer otros gastos de funcionamiento. La Consejería debe aportar los fondos adicionales necesarios para cubrir el coste real de la calefacción durante todo el invierno", ha afirmado.

EQUIPOS DIRECTIVOS

CCOO rechaza que la Administración descargue "las consecuencias de su imprevisión sobre los equipos directivos". "No se puede exigir a los centros que resuelvan una falta de financiación sacrificando materiales, mantenimiento u otras necesidades educativas".

Por ello, exige a la Consejería de Educación "actualización de los presupuestos conforme al gasto real, con ampliaciones suficientes y sin limitar la respuesta al adelanto de fondos ya previstos".

Reclaman "atención urgente a las incidencias de calefacción y evaluación de las condiciones térmicas, con medidas preventivas y responsables claramente definidos" y "un plan integral frente al frío y al calor con presupuesto, calendario de ejecución y seguimiento sindical, coordinado con los ayuntamientos cuando corresponda".

"La Consejería debe explicar por qué los centros siguen trasladando problemas para cubrir una necesidad tan previsible y resolverlos de inmediato. Después de las denuncias por el calor, repetir la falta de planificación con la calefacción es una irresponsabilidad que la educación pública no puede seguir pagando. Garantizar que un centro educativo tenga calefacción no debería ser una reivindicación sindical", ha insistido el sindicato.