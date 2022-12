CCOO denuncia que la patronal pretende impedir el derecho de huelga a 15.000 empleadas de la Limpieza en C-LM

TOLEDO, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha acusado a la patronal estatal ASPEL de pretende impedir el ejercicio del derecho de huelga a las 15.000 personas que trabajan en la Limpieza de Edificios y Locales en Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.

Los convenios colectivos sectoriales de estas cuatro provincias llevan caducados todo el año y las patronales han bloqueado su renovación al negarse a atender ninguna de las reivindicaciones de la parte social; lo que ha llevado a las trabajadoras y a sus sindicatos representativos, CCOO-Hábitat y UGT-FeSMC, a convocar nueve jornadas de huelga a partir del próximo 10 de enero, una vez pasen las fechas navideñas.

Ante la proximidad del inicio de los paros, el presidente de ASPEL, que agrupa a las empresas más importantes del sector y las que disfrutan de los contratos más suculentos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, está remitiendo cartas a responsables de la Administración Autonómica para reclamarles que impongan servicios mínimos del 100%, ha informado en nota de prensa CCOO.

"Esta patronal se ha pasado todo el año negando el pan y la sal a las trabajadoras, desatendiendo sus necesidades, desoyendo sus reivindicaciones y despreciándolas a ellas y a sus representantes en las mesas de negociación. Pero cuando deciden ir a la huelga, esa misma patronal dice textualmente que las trabajadoras 'son imprescindibles para la seguridad y salubridad' y exige a las autoridades gubernativas que impida que ni una sola de ellas deje de trabajar ni un solo día".

"Es deleznable que ASPEL no se haya dirigido en ningún momento a los comités de huelga para plantear la necesidad de servicios mínimos: ni mucho menos para expresar alguna voluntad de buscar solución al conflicto y de intentar llegar a un acuerdo que permita desconvocar los paros", ha denunciado CCOO.

"No, eso no le importa a ASPEL lo más mínimo. Lo único que le interesa a esta patronal, cuya mezquindad esta en la raíz del conflicto, es que sus empresas asociadas sigan durante los días de huelga facturando y cobrando el 100% de sus contratos y aumentando sus beneficios", han condenado desde el sindicato, que considera que la patronal, con su exigencia de servicios mínimos del 100%, "no trata de preservar ningún derecho fundamental ni de garantizar libertad pública ninguna, como afirma hipócritamente en las cartas que está remitiendo a clientes que tienen la potestad de decretar servicios mínimos".

"Al contrario, lo que quiere es suprimir por completo el derecho de huelga de las trabajadoras" Entendemos que tanto la JCCM como el resto de las administraciones públicas y empresas privadas concernidas por la huelga de la Limpieza sí están interesadas en que las partes asuman su responsabilidad y busquen un entendimiento que evite el conflicto. Esperamos que así se lo hagan saber a ASPEL".