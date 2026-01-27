CCOO destaca los datos "récord" en actividad y afiliación a la Seguridad Social y lo achaca a las reformas hechas

El secretario general de CCOO en C-LM, Javier Ortega. - CCOO

ALBACETE, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha valorado este martes, durante una rueda de prensa en Albacete previa al Consejo Regional del sindicato en Castilla-La Mancha, los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) como "una cifra récord de actividad", con 950.000 personas y una mayor afiliación en la Seguridad Social de la región gracias "a las reformas que en su momento se llevaron a cabo en materia de contratación indefinida".

"Que no quepa ninguna duda a nadie que si no hubiera habido una modificación normativa para el control de la temporalidad no tendríamos los datos tan estupendos que hoy tenemos", ha afirmado.

Esto ha supuesto, según el líder sindical, que se haya generado "el escenario necesario y adecuado para proponer incrementos salariales" de cara a las negociaciones de cinco convenios laborales estipulados para este año y que alcanzan a "cerca de 17.000 personas" en la provincia. El mayor número de trabajadores de los cinco convenios, según ha detallado, pertenecen al sector del metal y de la hostelería y partirán de una subida del 4% "para recuperar las pérdidas de poder adquisitivo" de los empleados.

El líder sindical ha anunciado que durante el Consejo Regional, en la que abordan las líneas de trabajo para este año, también tratarán la distribución de la jornada de trabajo "sobre todo para combatir la brecha salarial que principalmente afecta a las mujeres y los complementos salariales" ante la "ausencia de una política de cuidados en el ámbito de Castilla-La Mancha" que favorezca la corresponsabilidad y la conciliación.

Otro de los focos de CCOO será la regularización de los migrantes, que representan un 7,8% de la población activa en la región y para la que Ortega ha pedido "un marco normativo y legislativo adecuado y digno".

El secretario general del sindicato en la región ha lamentado que tras un 2025 en el que se registraron 43 fallecidos en accidentes laborales, el nuevo año haya comenzado con dos nuevas fatalidades en condiciones similares.

"Todos son lamentables pero en el caso de la bodega de Valdepeñas se reitera un accidente con el mismo parámetro", ha explicado Ortega, asegurando que "el sindicato se personará en la diligencia judicial".

También ha comentado que trabajarán con el Instituto de Seguridad Laboral de Castilla-La Mancha para elaborar una campaña para evitar las caídas en altura, una de las principales causas de muerte en accidentes laborales y que "podrían evitarse siguiendo los protocolos de seguridad".

Respecto al acuerdo firmado sobre el sector sanitario, Ortega ha celebrado que "después de una larga negociación con el Ministerio de Sanidad" se haya llegado a un acuerdo "que afecta a más de un millón de personas y que actualiza apartados como las guardias o las jubilaciones" pero ha recordado que "queda pendiente el tema de la carrera profesional" al tratarse de competencia autonómica.

En este sentido, el líder de CCOO en Castilla-La Mancha ha concluido afirmando que "reiteraremos al consejero de Sanidad que el personal sanitario de la región debe tener reconocida su carrera".