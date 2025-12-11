CCOO emplaza a las patronales a la negociación de un convenio colectivo regional del sector agrario

El secretario de Acción Sindical de CCOO CLM, Ángel León. - CCOO

TOLEDO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO Castilla-La Mancha aboga por la negociación de un convenio colectivo del sector agrario de ámbito regional que dé respuesta a las necesidades de las personas trabajadoras, evitando las desigualdades laborales y salariales existentes entre las distintas provincias y que elimine la competencia desleal de las empresas.

Teniendo en cuenta que a finales de este año los cinco convenios colectivos de ámbito provincial que hay en estos momentos habrán perdido su vigencia, el sindicato apunta en nota de prensa que es el momento de ir a un convenio más amplio, de ámbito regional. Por ello, emplaza a las patronales a sentarse a negociar con los sindicatos una regulación regional.

Así lo ha puesto de manifiesto este jueves en Toledo en rueda de prensa el secretario regional de Acción Sindical de CCOO, Ángel León, quien ha presentado el estudio elaborado por el sindicato sobre la negociación colectiva del sector agrario en Castilla-La Mancha, en el que se hace un análisis de la situación y se establecen una serie de propuestas.

"Hay algunas propuestas novedosas, en las que vamos de la mano de la patronal, como la creación de una Tarjeta Profesional Agraria (TPA) que tendrá como funciones mínimas acreditar la formación recibida en materia de prevención de riesgos laborales, acreditar la categoría y experiencia profesional, y también el reconocimiento médico en la empresa", ha señalado.

Otras de estas propuestas son una bolsa de contratación dirigida a las empresas y explotaciones agrícolas que atienda las ofertas y demandas del sector, para cubrir de forma rápida y eficaz las necesidades de personal. También la regulación del contrato fijo-discontinuo, el más utilizado, regulando el criterio de los llamamientos de las personas que tienen este tipo de contratación.

Igualmente se plantean medidas en materia de salud laboral, actuando frente a las condiciones climatológicas adversas y la exposición de las personas trabajadoras a temperaturas extremas ante el aumento de las olas de calor, estableciendo un protocolo de actuación en el marco del convenio colectivo; así como medidas para hacer frente a los accidentes in itinere.

El secretario regional de Acción Sindical de CCOO ha resaltado la obligación de las empresas de facilitar un alojamiento digno a las personas temporeras de origen extranjero. La propuesta de CCOO es que también se facilite a toda persona trabajadora siempre que la localidad de trabajo diste más de 80 kilómetros del lugar de alojamiento habitual.

Otros de los planteamientos de cara a la negociación colectiva en el sector agrario tienen que ver con la formación de los trabajadores y trabajadoras en ergonomía, ya que el riesgo por sobreesfuerzo es el que produce más accidentes de trabajo en el sector; formación específica ante los riesgos por la exposición a productos químicos y fitosanitarios que pueden derivar en graves enfermedades profesionales; así como formación ante la mecanización del sector.

"Es necesario incorporar cláusulas en la negociación colectiva para modernizar las estructuras laborales del sector agrario en Castilla-La Mancha, no podemos estar ante situaciones que parecen más propias de otro siglo", ha afirmado León.

NECESIDAD DE MANO DE OBRA EXTRANJERA

El sector agrario en la región es importante desde el punto de vista económico, --el PIB del sector de la agricultura es del 7,4% en la región-- y de generación de empleo, superando las 36.500 personas trabajadoras afiliadas al Sistema Especial Agrario (SEA) en los periodos álgidos de las campañas agrícolas, a la vez que contribuye a fijar población al territorio.

Los últimos datos, correspondientes al mes de octubre, registran 28.490 personas afiliadas al SEA en Castilla-La Mancha, de ellos 15.144 de nacionalidad española y 13.346 de nacionalidad extranjera. En los últimos cinco años ha bajado el número de trabajadores y trabajadoras españoles en este sector, mientras que ha crecido el de personas extranjeras.

En este sentido, el secretario regional de Acción Sindical de CCOO se ha referido a la necesidad de mano de obra extranjera. "Casi la mitad de las personas que recolectan las campañas agrícolas son inmigrantes y merecen un trato de igualdad".

El sindicato apuesta por un marco regulatorio que responda a las necesidades y retos de la mano de obra del futuro, actualizando en el marco del diálogo social los instrumentos de gestión de los flujos migratorios laborales.

También se ha referido a la PAC, para indicar que uno de los objetivos es mejorar las condiciones laborales, de salud y seguridad, por lo que CCOO exige a Bruselas "una PAC justa para nuestros agricultores, pero también para su mano de obra", ha indicado León, quien recuerda que la condicionalidad social de la PAC, vigente en España desde 2024, vincula los fondos europeos al cumplimiento de normas laborales.