CCOO esperará a la asamblea de logística para decidir sobre una huelga propia en Guadalajara

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GUADALAJARA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO esperará a la asamblea de trabajadores de este miércoles y al resultado de la reunión con la patronal para decidir sus próximos pasos en la negociación del convenio de logística de Guadalajara, sin descartar convocar una huelga propia si no se producen avances, tras el anuncio este mismo martes por parte de UGT de una huelga del 28 de octubre al 2 de noviembre, convocada de forma unilateral.

El secretario provincial de CCOO, Javier Morales, ha señalado este martes en declaraciones a los periodistas tras el anuncio de UGT que el sindicato considera que "queda margen a la negociación" y que acudirá a la reunión con la intención de que exista una negociación real. Entre las cuestiones que plantea CCOO figuran el poder adquisitivo, la reducción de jornada y la salud laboral, que el sindicato considera una "línea roja".

Morales ha cuestionado la huelga convocada unilateralmente por UGT sin contar con CCOO y ha señalado que, a juicio de su organización, "no es una huelga contundente" por el formato anunciado. "Si no hay movimientos, pues convocaremos Comisiones Obreras por nuestra parte una huelga", ha afirmado, aunque ha precisado que la decisión deberá valorarse en la asamblea.

"Creemos que hay que agotar la vía de la negociación", ha añadido, antes de señalar que, si finalmente no hay acuerdo, CCOO apuesta por "una huelga contundente".

En cuanto a las reivindicaciones, Morales ha explicado que CCOO plantea, entre otras cuestiones, rotaciones obligatorias por motivos de salud laboral y ampliar de 24 a 32 horas la bolsa de acompañamiento a familiares.

Respecto a la empresa Isover en Azuqueca de Henares (Guadalajara), Morales ha señalado que la plantilla lleva alrededor de un mes y medio realizando paros parciales de dos horas los lunes, miércoles y sábados y que está previsto ampliar estos paros a tres horas durante octubre y parte de noviembre.

Según ha indicado, la plantilla está planteando centrar la negociación en una rebaja de jornada real.