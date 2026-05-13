CCOO exige salarios "dignos" para trabajadores de hostelería y denuncia el "bloqueo" patronal de los convenios en C-LM

Tirador de cerveza - EUROPA PRESS

TOLEDO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras ha reivindicado este miércoles salarios "dignos" para los 35.500 trabajadores de la hostelería de Castilla-La Mancha, "un sector al alza que bate récords". A pesar del buen momento que vive el sector turístico, el sindicato ha denunciado que no solamente los salarios "no crecen", sino que los trabajadores del sector de la hostelería vienen acumulando una pérdida de poder adquisitivo que llega hasta un 11% en el caso de Albacete y Guadalajara y un 15% en el caso de Cuenca.

Así lo han puesto de manifiesto en rueda de prensa la secretaria de la Federación de Servicios de CCOO Castilla-La Mancha, Sagrario Mancebo; el secretario de Acción Sindical Federación de Servicios de CCOO, Santiago Zafrilla; y el secretario de Acción Sindical de CCOO en la región, Ángel León, quienes han censurado que en las mesas de negociación, los sindicatos se estén encontrando "con dificultades" para llegar a acuerdos.

Según el sindicato, el "bloqueo" de la negociación colectiva por parte de las asociaciones patronales de hostelería de Albacete, de Cuenca, de Ciudad Real y de Toledo es una "humillación" para los más de 30.000 trabajadores y trabajadoras que en estos momentos están operando en este sector en la región.

"El sector turístico crece en viajeros, crece en pernoctaciones, crece en rentabilidad y este crecimiento no se traduce en crecimiento de los salarios ni tampoco en la mejora de las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras del sector", han subrayado desde CCOO, quien ha exigido a las patronales que "se sienten con el ánimo de negociar para construir un sector profesionalizado y con empleo de calidad". Y eso, según ha dicho, "pasa por mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, entre ellas los salarios, que como vemos hay margen suficiente".

Asimismo, ha abogado desde el sindicato por hacer del sector turístico un sector "tractor" de la economía, un sector en el que los jóvenes quieran quedarse y fraguar su carrera profesional. "Si la gente no tiene calidad en el empleo, pues efectivamente prefiere trabajar en otro sitio".

El sindicato también ha aprovechado para hacer una petición al Gobierno de Castilla-La Mancha respecto a la futura ley del turismo de Castilla-La Mancha. "Lo que pretendemos es que se nos oiga a la hora de redactar esa ley de turismo y que se legisle a favor de hacer un sector de calidad en el empleo para este sector turístico".

MESAS DE NEGOCIACIÓN

Desde el sindicato recuerdan que las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de hostelería en Castilla-La Mancha se regulan en los convenios colectivos provinciales. "Llevamos hace años intentando unificar los convenios y hacer uno regional, pero las patronales se niegan en rotundo".

Advierte CCOO de que "las empresas de hostelería le deben un favor muy grande a los trabajadores y a las trabajadoras", ya que en el año 2020, con la pandemia del COVID, cuando tocaba negociar los convenios colectivos del año 2020 al año 2021, las propias personas trabajadoras que estaban en las mesas de negociación, "nos decían al sindicato 'no estamos para pedir nada'".

"Los tiempos mejores han llegado, pero las patronales no quieren soltar prenda y no quieren devolver esos favores", afean desde Comisiones Obreras, quien recuerda que cada uno de los convenios tiene una situación distinta.

En Albacete, la patronal de hostelería de Albacete "tiene secuestrado el convenio y no se quiere sentar en la mesa de negociación hasta que tengan nueva dirección".

En Ciudad Real, hay un convenio que finalizó en el año 2024. "Estamos negociando, pero sí es cierto que siguen negándose a incrementos salariales por encima del poder adquisitivo para compensar los favores que hicimos en la época de la pandemia".

En Cuenca hubo un preacuerdo en septiembre del 2025, que no fue firmado por los sindicatos porque "se pretendía rebajar los complementos de incapacidad temporal y entonces no se firmó" y desde entonces "la patronal se ha negado a volver a sentarse con nosotros".

Probablemente, avisa el sindicato, en Cuenca haya que hacer alguna movilización para que la patronal se vuelva a sentar a la mesa.

Guadalajara es el único convenio que está vigente hasta el año 2026. Y en Toledo, la patronal de Hostelería de Toledo "lo que quiere es rebajar los complementos de incapacidad temporal a las personas que se encuentren enfermas" siguiendo la línea, ha denunciado, de la patronal estatal, que este año "ha sacado la bandera de que les cuestan mucho las bajas".

Con este panorama, el sindicato apunta que los trabajadores y las trabajadoras de hostelería se merecen que sus condiciones laborales "mejoren bastante", sobre todo --dice-- por los favores que se hicieron y por la recesión que hubo en los años del COVID.

Finalmente, el sindicato ha confiado en que todas estas demandas tenga una respuesta por parte de las patronales ya que si no, "habrá una movilización sindical". De este modo, pide a las patronales asumir su responsabilidad y dejar de "humillar" a los trabajadores.