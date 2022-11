CCOO inicia en C-LM la presentación de su Observatorio que pretende visibilizar el acoso sexual que sufren las mujeres

TOLEDO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha iniciado este lunes en Castilla-La Mancha la presentación de su Observatorio de Acoso Sexual y por Razón de Sexo, una iniciativa pionera en Europa con la que el sindicato pretende denunciar y visibilizar esta violencia tan escondida como oculta y cuya única causa es el machismo.

Según el sindicato, que dará a conocer esta herramietna por todas las comunidades, del total de mujeres de 16 o más años residentes en España, el 40,4% ha sufrido acoso sexual en algún momento de su vida.Son 8.240.537 mujeres residentes en España las que han sufrido acoso, una de cada cinco en el ámbito laboral, según datos de la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres de 2019 elaborada por el Ministerio de Igualdad.

Así lo han denunciado en Toledo, la secretaria de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, Carolina Vidal, y la secretaria regional de Mujeres y Políticas LGTBI de CCOO CLM, Rosario Martínez que, según ha informado en nota de prensa el sindicato, han presentado el Observatorio de Acoso Sexual y por Razón de Sexo, una iniciativa con la que pretenden denunciar y visibilizar esta violencia tan escondida como oculta y cuya única causa es el machismo.

Vidal ha denunciado que "se tolera mucho más la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo", de ahí la importancia de la puesta en marcha del Observatorio de Acoso Sexual y por Razón de Sexo, "que las mujeres sepan que las Comisiones Obreras somos un cordón sanitario para protegerlas de la violencia machista en los centros de trabajo".

"Este Observatorio es una ventana abierta para que las mujeres que sufren acoso puedan tener contacto con alguien que les ayude. Un nuevo instrumento para luchar contra estas formas de violencia", ha dicho Vidal, que ha indicado que una de las principales herramientas para visibilizar estos tipos de acoso será la página web https://observatorioacoso.ccoo.es/.

El objetivo de CCOO es crear un espacio que sirva como órgano de recogida, análisis y difusión de información homogénea y sistemática relativa a este asunto, aportar legislación y modelos de protocolos, así como formular recomendaciones y propuestas para mejorar los indicadores y los sistemas de información relacionados con el acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral.

Tras precisar que con esta iniciativa se da continuidad a la campaña iniciada en 2021 'El acoso sexual y por razón de sexo es violencia machista', Vidal ha remarcado la importancia de considerar el acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo como violencia de género, a partir tanto de la Ley para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres de 2007 como, sobre todo, de la ley del "solo sí es sí" de 2022.

LLAMAMIENTO A LAS EMPRESAS DE C-LM

Asimismo, la secretaria de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO ha hecho un llamamiento a las empresas de Castilla-La Mancha para que se doten de protocolos frente al acoso sexual y por razón de sexo, que incluyan medidas cautelares en el ámbito laboral, separando al acosador de la víctima para evitar que sea esta última la que acabe cogiéndose una baja laboral.

Protocolos en cuya elaboración tiene que participar la representación legal de las y los trabajadores en la empresa, formando además parte de la Comisión de Investigación.

También ha instado a las autoridades responsables a "poner en funcionamiento todas las cautelas y medidas preventivas para proteger a las mujeres en los centros de trabajo contra las violencias machistas".

"Vamos a contarlo, se acabó de que el acoso sexual y por razón de sexo sea un estigma para la mujer que lo denuncia", ha aseverado Vidal.

En esta línea, la secretaria regional de Mujeres y Políticas LGTBI de CCOO CLM ha advertido de que el 90% del acoso sexual no se denuncia porque las víctimas no se atreven por miedo a que no las crean, por vergüenza o por miedo a represalias.

En 2021, según datos del Informe del Ministerio del Interior de Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual, en España hubo 528 delitos de acoso sexual en general, siendo en el 93% de los casos las víctimas mujeres, de ellos 19 se produjeron en Castilla-La Mancha con 22 víctimas.

Durante el año pasado la Inspección de Trabajo realizó en Castilla-La Mancha un total de 269 actuaciones por discriminación por razón de sexo y 57 requerimientos. 95 actuaciones por acoso sexual y por razón de sexo (incluyendo protocolos) y 45 requerimientos.

En materia de planes de igualdad, 140 actuaciones y 47 requerimientos, ha señalado Martínez, que ha añadido que en lo que va de año, la Inspección de Trabajo ha efectuado en la región un total de 316 actuaciones por discriminación por razón de sexo y 59 requerimientos.

De igual modo, ha contabilizado 57 actuaciones relacionadas con el acoso sexual y por razón de género y 24 requerimientos; mientras que en materia de planes de igualdad por ahora se han llevado a cabo 95 actuaciones y 27 requerimientos.