CCOO lamenta que la precariedad "siga teniendo rostro de mujer" y pide políticas que cierren la brecha de género

Juan Carlos del Puerto, secretario de empleo, formación y migraciones de CCOO C-LM. - CCOO

TOLEDO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha asegurado, tras publicarse este martes los datos del paro, que pese a la destrucción de empleo temporal hay un trasvase hacia el indefinido que prueba que la reforma laboral está consolidando un mercado de trabajo "más fuerte" en la región, aunque las brechas de género persisten ya que son mujeres la mayor parte de las nuevas paradas.

En nota de prensa, el sindicato sostiene que mientras que el 71% de los hombres tienen un contrato indefinido a jornada completa, en el caso de las mujeres esta cifra baja hasta el 42% Toledo, 3 de marzo de 2026.

Y es que por sexos, el mayor incremento del desempleo se da entre las mujeres con 858 paradas más que en enero frente a los 212 parados más que hace un mes.

En cambio, añade, en términos interanuales el descenso es mayor entre las mujeres con 7.208 paradas menos que en febrero del 25 frente a los 3.361 desempleados menos. Si se atiende a la edad, el 39% de las personas paradas son mujeres con 45 años o más. Un 5% de ellas, sin experiencia laboral previa.

"Enero y febrero suelen ser meses donde tradicionalmente se destruye empleo. La subida la encontramos en el sector servicios y el colectivo de personas sin empleo anterior. Si miramos la relación con la afiliación y el número de contratos vemos que el sector de la logística ha sido el más perjudicado por la finalización de campañas", ha indicado el secretario de empleo, formación y migraciones de CCOO Castilla La Mancha, Juan Carlos del Puerto.

En la semana del 8M, del Puerto incide en que "la precariedad sigue teniendo rostro de mujer" ya que el 39% de personas paradas lo son.

Por eso urge a "poner el acelerador en las políticas activas de empleo que permitan que la brecha se vaya cerrando".

Dicho esto, ha agregado que mientras el 71% de contratos a tiempo completo pertenece a hombres solo el 42% de esta tipología los tienen mujeres.

Ésto, concluye, anima a profundizar más en las reformas pendientes de reducción de jornada, salario mínimo y ley de brecha "que todavía está pendiente de desarrollar en la región".