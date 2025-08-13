CCOO lamenta que la vivienda siga siendo el dato que más influye en los precios de C-LM

TOLEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras, tras conocerse este miércoles los datos del Índice de Precios al Consumo, ha lamentado que la vivienda siga siendo el dato que más influye en los precios de Castilla-La Mancha.

También ve negativo el aumento de la inflación, que subió tres décimas con respecto a junio hasta el 2,7%, aumento que encarecerá aún más la vida de las personas trabajadoras.

Desde CCOO, en nota de prensa, han reparado de igual modo en otro dato que consideran "clave", que los márgenes empresariales han aumentado tres veces más que los salarios desde la pandemia.

El secretario de Acción sindical de CCOO, Ángel León, ha indicado que este contexto es el idóneo para reforzar la negociación colectiva en la región, apostando por una reivindicación fuerte de los incrementos salariales para que aumenten por encima de la media nacional.

Según León, las estadísticas de convenios colectivos del pasado mes de julio reflejan que los trabajadores y trabajadoras de Castilla-La Mancha "rabajan más tiempo y cobran menos que los del resto de España".

Mientras que la jornada anual en la región es de 1.778 horas, 29 por encima de la media nacional, los aumentos salariales pactados en los convenios a lo largo de este año han sido muy inferiores, de tan solo el 2,89% frente al 3,46% registrado en el resto del país.

Por otra parte, el secretario de Acción sindical de CCOO ha indicado que los datos conocidos este miércoles contrastan con el aumento del precio de la vivienda y la precariedad juvenil señalados por el último informe de CCOO Castilla-La Mancha ante la situación de la juventud de Castilla-La Mancha.

Por ello León, ha vuelto a instar a la patronal regional a abordar urgentemente un incremento salarial por encima de la media nacional que haga que la región "deje de ser la tercera comunidad con menor salario de España".

A su juicio, estas mejoras permitirían aumentar significativamente el poder adquisitivo de las 775.800 personas asalariadas de la región, garantizaría que tuvieran más posibilidades de acceso a una vivienda y revitalizaría la economía de la región por medio de un aumento del consumo.