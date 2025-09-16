CCOO C-LM centra su estrategia en la negociación colectiva y quiere aumentar salarios "por debajo de la media"

TOLEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha avanzado en este inicio de curso que la principal intención de la formación que dirige pasa por situar la negociación colectiva en el centro de la estrategia, con la parte salarial como epicentro para revertir el hecho de que los sueldos en la región "están diez puntos por debajo de la media".

En rueda de prensa, ha indicado su intención de trabajar para intervenir en la regulación del tiempo de trabajo, otro de los objetivos, un concepto "amplio" que incluye teletrabajo, permisos u horarios. "Queremos horarios con sentido común", ha dicho, razón por la cual ya se ha anunciado que se impulsará un acuerdo para la racionalización horaria en la Comunidad Autónoma.

Acabar con la jornada partida o evitar que el desarrollo de una jornada laboral se alargue a última hora de la tarde son extremos que el sindicato pretende ahora regular en la región.

Y, en ese debate, se hablará también de la reducción de la jornada laboral después de que "las tres derechas impidieran que de manera legal" se abriera la puerta al trámite de su aprobación a nivel nacional.

Su idea de apuntalar los convenios colectivos pasan por el hecho de que se trata de la herramienta "más importante" de las personas trabajadoras, "fuente de derechos en materia salarial y el instrumento que organiza y articula el sindicato".

Con esta premisa, todos los responsables intermedios del sindicato en la región se han reunido para abordar la materia, una cita que ha contado con el secretario confederal de Acción Sindical, Javier Pacheco.