CCOO C-LM insta a Junta a firmar cuanto antes el nuevo convenio colectivo del personal laboral

Asamblea convocada por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Castilla-La Mancha en Alcázar de San Juan. - CCOO CASTILLA-LA MANCHA

CIUDAD REAL 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha instado a la Junta a "eliminar las discrepancias" que separan a sindicato y administración y firmar cuanto antes el VIII Convenio Colectivo del personal laboral "que lleva 4 años en negociación y que, en este último caso, afecta a más de 7.000 laborales".

El secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha defendido el buen trabajo que hacen los empleadas públicOs "en un momento en el que se cuestiona lo público" y pone en valor el buen destino de los impuestos y del trabajo que se hace desde la comunidad autónoma.

Por eso, considera clave reforzar este modelo impulsando los niveles de bienestar y las condiciones laborales de quienes lo hacen posible. "Es imprescindible que los empleados y empleadas públicas recuperen poder adquisitivo así como las personas que prestan sus servicios a través de contratas", ha afirmado el secretario regional de la sindicato.

Ortega ha recordado el planteamiento que se elevará de forma tripartita en la región para "remarcar los compromisos que se adquirieron en el diálogo social" y para que la administración se incorpore al acuerdo del Siglo XXI en materia de jornada, jubilación parcial y clasificación profesional, tal y como ha informado CCOO en nota de prensa.

Uno de los firmantes del acuerdo a nivel nacional fue Lucho Palazzo, responsable confederal de la FSC-CCOO, quien en Alcázar de San Juan ha manifestado estar "muy satisfecho" con las mejoras conseguidas "fruto del trabajo y las movilizaciones para desenquistar lo que era un abandono por parte del Gobierno".

Un acuerdo, ha dicho, que "genera certidumbre para la clase trabajadora de la función pública y también a la ciudadanía ya que los servicios públicos son fundamentales y hay que modernizarlos".

Por delante queda revisar que se cumple lo ya firmado que mejorará las condiciones de más de 3,5 millones de personas trabajadoras de las distintas administraciones.

SUBIDA SALARIAL

Esta federación ha celebrado una asamblea para dar a conocer todas las novedades incluidas en el acuerdo firmado a nivel nacional por el que, entre otras mejoras, se recoge una subida salarial del 11,4% para los empleados y empleadas públicas. Además, se implanta un modelo alternativo a la tasa de reposición que agiliza y amplía la cobertura de vacantes.

Durante la atención a medios, la secretaria de la FSC-CCOO en Castilla La Mancha, Carmen Juste, ha recordado el calendario de aplicación de dicha subida salarial.

"Al personal de la Administración del Estado se le ha aplicado ya la subida de 2025 y los atrasos; en la autonómica, cerca de 90.000 personas recibirán las subidas de 2025 y 2026 a finales de enero junto a los atrasos que pueden suponer en torno a mil euros para las escalas superiores y unos 400 para las inferiores".

Juste ha pedido que se revise la contratación pública externa "para que se respete el empleo, no solo en el proceso de adjudicación, sino durante la ejecución del contrato, y que aumente el control y las sanciones en caso de incumplimiento.