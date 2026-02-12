CCOO C-LM pone en valor el acuerdo en la Ley de Prevención y dice que "no es buena noticia" que la patronal no se sume

Archivo - La secretaria de Política Institucional y Salud Laboral de CCOO, Raquel Payo. - CCOO - Archivo

TOLEDO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Castilla-La Mancha ha puesto en valor este jueves el acuerdo alcanzando entre los sindicatos y el Gobierno para actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, al tiempo que dicho que "no es una buena noticia" que no se haya sumado la patronal al mismo.

Así lo ha indicado a preguntas de los medios en una rueda de prensa la secretaria regional de Diálogo Social y Salud Laboral de CCOO, Raquel Payo, quien ha destacado que este cuerdo se ha venido fraguando desde febrero de 2024 a noviembre de 2025 en la mesas de diálogo social en la que también estaba CEOE.

"Por nuestra parte lamentamos que no se hayan incorporado a la firma y que no hayan estado presentes en este acuerdo, principalmente por la trascendencia que tiene para los trabajadores y trabajadoras, ya que es fundamental para su salud y su seguridad", ha manifestado.

EL ACUERDO

Sobre el acuerdo alcanzado, Payo ha valorado en su comparecencia algunos de los puntos que contempla como que incluya la perspectiva de género, poniendo de manifiesto que hombres y mujeres se enfrentan a los riesgos de forma "absolutamente diferente"; o que incorpore aspectos como la posibilidad de evaluar la edad y la diversidad generacional.

Del mismo modo, la sindicalista ha destacado que garantice la salud de las personas cuando se incorporan de una ausencia prolongada de su puesto laboral por enfermedad, que recoja la incidencia de algunos riesgos psicosociales como los asociados al cambio climático o a la nueva organización del trabajo que tiene que ver con las plataformas, los robots, la inteligencia artificial o la gestión de los algoritmos.

"Tanto el teletrabajo como los riesgos ocasionados con la insuficiencia de la desconexión digital son fundamentales también que aparezcan en esa ley de prevención que esperemos vea pronto la luz", ha dicho, para congratularse también de que recoja aspectos como el incremento de la formación priorizando que sea presencial o el cambio climático.