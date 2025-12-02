CCOO C-LM reclama una mayor presencia de mujeres en los espacios de decisión para así reducir desequilibrios

Jornada Mujer y Participación que se celebran hoy en el Museo Paleontológico de Cuenca. - CCOO

CUENCA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Aumentar la representatividad de las mujeres en los órganos de decisión para eliminar el desequilibrio que persiste ha sido una de las principales reivindicaciones en la Jornada Mujer y Participación que se celebran este martes en el Museo Paleontológico de Cuenca y que se enmarcan en la colaboración que CCOO Castilla-La Mancha mantiene con el Consejo de Relaciones Laborales.

La secretaria de Salud Laboral y Diálogo de CCOO en la región, Raquel Payo, ha señalado que esta jornada obedece a la "oportunidad y conveniencia" de abordar la participación de las mujeres en los espacios donde se toman las decisiones sobre cuestiones que afectan al conjunto de la sociedad, ya sean del ámbito económico, de empleo o de políticas sociales, según ha informado el sindicato en nota de prensa.

En este sentido, ha indicado que "siendo las mujeres la mitad de la población, su presencia en órganos decisivos y de dirección no se corresponde en ese porcentaje, cuando debería ser igualitaria y paritaria".

Poniendo el foco en el ámbito laboral, Raquel Payo ha hecho referencia a aquellos trabajos en los que hay una sobre representación de las mujeres, "son aquellos en los que hay mayor precariedad, tienen peores salarios, con contratos a tiempo parcial, con mayor rotación. En definitiva, con peores condiciones laborales y salariales, con las consecuencias negativas que ello tiene en las pensiones", ha señalado.

De ahí la importancia, ha enlazado, de que "también esa paridad se traslade a la negociación colectiva, porque tampoco las mujeres participan en la misma medida que los hombres y esa es una de las razones por las que las cuestiones que tiene que ver con la igualdad real y efectiva no siempre quedan recogidas en los convenios".

La secretaria de Salud Laboral y Diálogo Social de CCOO en la Comunidad Autónoma ha hecho hincapié en que cambiar esta realidad exige además actuar en el origen de la "segregación ocupacional, que tiene mucho que ver con un factor educacional".

"Seguimos viendo cómo las carreras tecnológicas o las ingenierías están masculinizadas y sin embargo, las que están relacionadas con los cuidados o la educación siguen siendo elegidas mayoritariamente por las mujeres", ha expuesto.

Raquel Payo ha agradecido que la viceconsejera de Empleo, Nuria Chust, participe en la jornada, porque es síntoma de que un tema que "preocupa y ocupa" a Comisiones Obreras es compartido por el Gobierno de Castilla La Mancha.

Por su parte, la viceconsejera ha subrayado la importancia de que se realicen jornadas como esta para reflexionar y debatir sobre mujer y participación porque "más allá de ser una exigencia democrática, que lo es, es la base sobre la que construir un modelo de relaciones laborales justo e inclusivo".

La jornada ha contado con la intervención de Paloma Vázquez, adjunta a la secretaría de Mujeres e Igualdad de CCOO, quien ha hablado de participación y paridad en los órganos de decisión; de Cristina Torre López, adjunta a la Secretaría de Acción Sindical y Transiciones Energéticas de CCOO, quien ha planteado la perspectiva de género en la negociación colectiva; y de Fátima Pacheco, secretaria de Mujer e Igualdad de Hábitat CCOO Castilla-La Mancha, y de Sara Macías, secretaria de Mujeres e Igualdad de Sanidad y sectores sociosanitarios de CCOO en la región, que han hablado de la participación de la mujer en el sindicato.