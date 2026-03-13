CCOO C-LM reclama medidas para contener el impacto de la inflación a causa del conflicto bélico en las familias

El secretario de Acción Sindical de CCOO CLM, Ángel León. - CCOO C-LM

TOLEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La central sindical CCOO Castilla-La Mancha ha reclamado un control permanente de los precios para evitar un impacto negativo en las familias y empresas de nuestra región, ante el incremento de la inflación que se ha situado según los datos del INE en el 2% interanual, aunque sin la incorporación del incremento de los precios como consecuencia del conflicto bélico.

Desde el sindicato han recordado que el indicador del IPC no incluye el coste de comprar una vivienda (+13% en 2025), ni las hipotecas, ni toda la subida del coste de los alquileres, gastos a los que las familias tienen que dedicar gran parte de los salarios.

A esto hay que añadir el previsible crecimiento de la inflación en los próximos meses por el impacto de la guerra y la repercusión que esto va a tener en los trabajadores y trabajadoras, erosionando una vez más su poder adquisitivo, según ha indicado el sindicato por nota de prensa.

Por este motivo, el secretario de Acción Sindical de CCOO Castilla-La Mancha, Ángel León, ha reclamado medidas enfocadas a un control permanente de precios.

"Debemos aprovechar los aprendizajes de la guerra de Ucrania en 2022, porque vimos que una buena parte de las medidas que se tomaron con recursos públicos no sirvió para controlar los precios y, en cambio, sí que permitió que aquellos sectores con poder de mercado mantuvieran los márgenes empresariales y provocaran una segunda ronda inflacionaria que pagó la clase trabajadora, con una pérdida importante del poder adquisitivo aún no recuperada", ha afirmado León, a la vez que añade que "cualquier medida que vaya acompañada de gasto fiscal debe conllevar una contención de precios para las familias".

Además, ha reiterado que la central sindical será "muy exigente" en las mesas de negociación de los convenios colectivos que se celebrarán en 2026, pidiendo subidas salariales por encima de la media del país para corregir la brecha histórica de la región en materia de salarios.