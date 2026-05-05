CCOO C-LM valora los datos pero muestra preocupación por brecha de género y pérdida de empleo público

El secretario de Empleo, Formación y Migraciones de CCOO CLM, Juan Carlos del Puerto. - CCOO

TOLEDO 5 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Empleo, Formación y Migraciones de CCOO Castilla-La Mancha, Juan Carlos del Puerto, ha valorado que la estadística del paro del mes de abril deja datos positivos tanto en la región como a nivel nacional, pero "preocupa las brechas en el mercado de trabajo, la de género y por tipo de contratación según provincia, así como la pérdida de empleo público".

En este sentido, Del Puerto señala que "hay que profundizar en el empleo público, sin dejar de lado la calidad del empleo privado, que hay que continuar mejorando gracias a las diferentes reformas del mercado laboral".

La brecha de género en el desempleo "se incrementa, ya que entre los hombres el paro baja más deprisa que entre las mujeres". Hay 40.297 hombres parados (-2,67% respecto a marzo) y 76.840 mujeres (-1,63% respecto a marzo), informa CCOO en nota de prensa.

"Bajar de las 100.000 personas en desempleo en Castilla-La Mancha debe ser nuestro objetivo como sociedad", afirma el secretario regional de Empleo, Formación y Migraciones.