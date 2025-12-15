CCOO pide intervenir en seguimiento de contratos de servicios públicos externalizados ante "incumplimientos" laborales

Archivo - AMBULANCIAS HOSPITAL DE TOMELLOSO - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO Castilla-La Mancha ha solicitado ser parte de las mesas de contratación en las que se licitan contratos de servicios públicos a empresas privadas así como en el proceso de seguimiento de la vigencia de estos contratos, al detectarse "problemas de cumplimentos" en las condiciones laborales de sus trabajadores.

Así lo han expresado en Toledo en rueda de prensa la secretaria de Federación de Servicios a la Ciudadanía, Carmen Juste y la secretaria e Federación en Enseñanza, Ana Delgado, que han remarcado que debe haber una "interlocución mayor con las mesas de contratación para que haya un control más exhaustivo".

Entre algunos de los ejemplos que han mencionado en la región, el servicio de transporte sanitario en Castilla-La Mancha, conflicto que "todavía está vigente y que no se ha solucionado", con un "convenio, que, desde el año 2012, sigue sin actualizar", y con un contrato que "se sigue licitando", sin atisbo de elaborarse un nuevo convenio.

Otro de los casos se produce en la licitación que hay en los centros de menores de la región, en el que "un tribunal administrativo reconoció que era un incumplimiento constante". CCOO está a la espera a ver "qué determina la Consejería de Bienestar Social para ver cómo lo aplica".

También, ha explicado Delgado, CCOO tiene este lunes una mediación ante la situación de las trabajadoras que acompañan a los niños que estudian en centros de educación especial en la región. "Tienen la precariedad más absoluta. No superan los 400 euros al mes y están 8 o 9 horas trabajando", ha lamentado.

Con todo, las representantes sindicales definen el proceso de externalización de servicios públicos como "precario, basado en un modelo de mercantil, de negocio" que "degrada mucho las condiciones laborales de los trabajadores".

En la mayor parte de los casos existe un "agravio comparativo" entre el personal interno de la administración y el personal de las contratas".

Por ello, apelan a un acuerdo conjunto de todas las administraciones implicadas en la licitación y adjudicación de estos contratos, tanto a nivel estatal, regional y local.

En lo que respecta a las competencias que tiene la Junta de Castilla-La Mancha, CCOO apela a que debe "hacer que se cumplan los pliegos de condiciones de manera exhaustiva".

Llegar a la vía judicial ante estos incumplimientos es el último paso, y anteriormente se agotan todas las posibilidades de diálogo y negociación. Si la licitación no sale, el servicio no se puede prestar. Y estamos hablando de un servicio necesario y que no puede quedarse descubierto", ha manifestado Ana Delgado.

MEDIDAS PROPUESTAS

Entre sus demandas para materializar esta intervención sindical, CCOO exige que se revisen los pliegos de condiciones, y que estos recojan "el seguimiento exhaustivo" de cláusulas sociales, que se incorpore la posibilidad de que se actualicen las condiciones laborales a lo largo del tiempo que dura el contrato, porque si no, los trabajadores "en muchos casos quedan condenados a no tener actualizaciones salariales".

Plantea CCOO "la creación de comisiones de seguimiento o paritarias donde estén incorporadas las organizaciones sindicales y que la ejecución de esos contratos se haga en coordinación con los órganos de contratación".

Que los mecanismos de control sean "más exhaustivos" así como los mecanismo de sanción a aquellas empresas incumplidoras. "Planteamos que haya una interlocución más fluida y planteamos la necesidad de interponer denuncias a la Inspección de Trabajo", han afirmado desde CCOO.

Asimismo, CCOO está intentando capacitar o formar a delegados y delegadas en materia de contratación, un "tema bastante arduo", con el fin de que puedan detectar --en todo el ciclo de contratación-- "todas esas irregularidades", sin influir en los procesos.