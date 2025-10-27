CCOO se plantea retomar movilizaciones en el transporte sanitario de C-LM si siguen sin interlocutor con quien negociar

CUENCA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO, sindicato mayoritario en el transporte sanitario de Castilla-La Mancha, se plantea retomar la movilizaciones si después de la mediación prevista para el próximo viernes, 31 de octubre, siguen sin interlocutor con quien negociar las condiciones laborales del sector.

Según ha explicado, a preguntas de los medios de comunicación la secretaria de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, Carmen Juste, ninguna de las actuales concesionarias del servicio se ha presentado a la nueva licitación.

Sin embargo, "se han pasado ya dos plazos de adjudicación y no entendemos el motivo".

La mediación del 31 de octubre pretende "que las empresas se sienten en la mesa de negociación y, si no, retomar las negociaciones", aunque ha reconocido que la situación es complicada, "porque no sabemos a quién vamos a tener en esa mesa de cara al futuro, porque no sabemos a quién adjudicarán el contrato".

"No tenemos interlocutores, porque las empresas no quieren saber nada en este momento y el Sescam tampoco quiere saber nada del tema", ha lamentado Juste.

La secretaria de la Federación de Servicios a la Ciudadanía ha recordado que existe un preacuerdo firmado para un nuevo convenio, "y si no se registró en su momento fue por mala fe".

Ese pacto contenía subidas salariales de un 3% anual durante cinco años.

"Si esto no se lleva a efecto, los trabajadores van a tener una pérdida de poder adquisitivo grandísima, porque van a estar los cinco años de vigencia del contrato sin una subida salarial y con un convenio que hay que negociar y podría alargarse", según Juste.

La dirigente sindical ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa para informar sobre una sentencia que reconoce el derecho a la prestación por riesgo durante la lactancia a una conductora de ambulancias de Cuenca.