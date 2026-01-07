CCOO Toledo fija la seguridad en el trabajo y la negociación de 9 convenios de sector provinciales como claves de 2026

El secretario general de CCOO Toledo, Federico Pérez. - CCOO

El secretario general de CCOO Toledo, Federico Pérez, ha evaluado este miércoles las principales líneas de acción y elementos clave del 2026 para el sindicato en la provincia, fijando la negociación de nueve convenios colectivos de sector en la provincia y la lucha contra la siniestralidad laboral entre los más destacados.

En una rueda de prensa destinada a plantear las prioridades y a evaluar la acción de la central sindical en la provincia en 2025, Pérez ha destacado que a lo largo de 2026 se tendrán que negociar 9 convenios colectivos de sector en la provincia, según ha trasladado CCOO por nota de prensa.

Según ha adelantado el secretario provincial, el línea de acción de CCOO será exigir a la patronal incrementos salariales por encima del porcentaje pactado a nivel nacional, garantizando las cláusulas de revisión salarial, para que los trabajadores y trabajadoras de la provincia y de la región no sigan siendo los que más trabajan (21 horas más que la media nacional) y menos cobran.

"Es fundamental mejorar los salarios en determinados sectores o las empresas van a sufrir un grave problema para conseguir trabajadores, problemas que ya existen y que se van a ir agravando", ha advertido el líder de CCOO en la provincia, a la vez que ha exigido a las empresas "que paguen más, con unas condiciones laborales y unos salarios dignos las personas trabajadoras no se van".

Pérez ha subrayado que junto a los convenios de sector, también se tendrá que afrontar la negociación colectiva en empresas destacadas de la provincia, como el del Puy du Fou.

Sobre este punto, el secretario general del sindicato en Toledo ha informado de que hace una semana se alcanzó un preacuerdo, aunque CCOO "no firmará el acuerdo definitivo hasta que se negocie el protocolo de acoso y el plan de igualdad que viene con años de retraso".

Por otra parte, ha apuntado a la siniestralidad laboral, destacando que ha venido siendo uno de los puntos principales de atención del sindicato y que continuará siendolo también en 2026. Pérez se ha referido a las diez personas trabajadoras fallecidas en sus centros de trabajo, a falta de datos oficiales, subrayando la incidencia de las caídas en altura.

"Un dato escandaloso", ha afirmado Pérez, a la vez que ha calificado de "absoluta vergüenza que sigan matándose trabajadores porque la empresa quiera ahorrarse poco más de 1.000 euros que es la inversión necesaria para evitar caídas en altura y es que un trabajador atado no se mata".

Por otra parte, el máximo responsable del sindicato en Toledo ha señalado que, a lo largo de 2026, CCOO denunciará a todos aquellos ayuntamientos que a día de hoy no han llevado a cabo el proceso de estabilización establecido por ley; y el sindicato va a llevar a cabo una campaña con los trabajadores y trabajadoras de los planes de empleo, "hay decenas de ayuntamientos de la provincia que no están pagando las obligatorias indemnizaciones por la finalización de los contratos temporales".

VALORACIÓN DEL 2025

En cuanto al balance de actividad del 2025, Pérez ha destacado la celebración de los procesos congresuales del sindicato, agradeciendo la confianza depositada en su candidatura que se impuso con un 90% de los votos.

Además, ha destacado el liderazgo del sindicato en numerosos conflictos colectivos, señalando que se ha trabajado en "prácticamente un conflicto por mes, liderados por CCOO".

Por otra parte ha destacado que CCOO ha finalizado 2025 como "el sindicato con mayor apoyo de la provincia y de toda Castilla- La Mancha", aumentando el porcentaje de representación, así como la distancia con el resto de sindicatos.

En este sentido, ha apuntado CCOO cuenta en la provincia con 1.605 delegados y delegadas sindicales, 110 más que el año anterior, aumentando la diferencia a 14 puntos porcentuales con el segundo sindicato en cuanto a representatividad, y que cuenta con un 43,5% de la representación sindical.

En cuanto a la afiliación, ha señalado que CCOO tiene en la provincia 16.000 personas afiliadas, más que ningún partido político u organización social, lo que hace que el sindicato sea una organización "absolutamente autónoma económicamente", con más del 83% de ingresos que proviene de recursos propios y de los ingresos de la Asesoría Jurídica.

El secretario general de CCOO Toledo ha destacado que "si algo diferencia a las Comisiones Obreras, especialmente a las de Toledo, es la vocación de sindicato reivindicativo, por su capacidad para movilizar a la clase trabajadora y el firme convencimiento de que ante el bloqueo de la negociación o las injusticias hay que salir a la calle para exigir los derechos y mejoras laborales y salariales".