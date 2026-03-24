CCOO traslada su rechazo al ERE en Deportes Cronos Talavera que afecta a toda su plantilla

TOLEDO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La central sindical CCOO ha manifestado su rechazo al ERE planteado por Deportes Cronos en Talavera de la Reina que afecta a la totalidad de su plantilla, trasladando que resultará "muy difícil" alcanzar un acuerdo.

La responsable de la Federación de Servicios de CCOO Toledo, Rocío Fernández, ha señalado que CCOO, como único sindicato con representación en la empresa, elegido por la plantilla en las elecciones sindicales, "no firmará ningún tipo de acuerdo si no mejora las condiciones laborales establecidas en la actual legislación".

Además, ha advertido que ve muy difícil poder alcanzar un acuerdo con las condiciones actuales que se están planteando en la negociación del ERE, una negociación condicionada por la situación de asfixia que sufren las personas trabajadoras y sus familias por el impago de sus salarios, según ha informado el sindicato en nota de prensa.

En este sentido, Fernández ha explicado que se les debe media nómina del mes de enero, el mes de febrero completo, la paga de beneficios a aquellas personas trabajadoras que no la tienen prorrateada y el complemento de Incapacidad Temporal a quienes se encuentran en situación de baja médica.

En el marco del proceso de negociación del ERE, CCOO ha solicitado la información relativa a los inmuebles que son propiedad de la empresa para conocer la situación económica real en la que se encuentra Deportes Cronos.

Según ha apuntado, en esta fase inicial de las negociaciones, el sindicato se centrará en el estudio de la información económica a fin de conocer el estado real de la empresa y poder afrontar la negociación adoptando las medidas que se consideren oportunas.