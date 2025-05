CCOO, UGT y Cecam aplauden una reforma del Estatuto de C-LM que "blinda" el diálogo social y avanza en derechos

TOLEDO 29 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT y Cecam han coincidido en tildar el de hoy como "un día importante" que pasará a la "historia" ya que, después de 43 años, el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha vuelve a reformarse con el consenso de PP y PSOE blindando el diálogo social y los derechos sociales como la sanidad y la educación.

En declaraciones a los medios tras aprobarse el texto en las Cortes castellanomanhegas, la secretaria regional de UGT, Lola Alcónez, ha asegurado que para el sindicato que lidera, "hoy es un día muy importante" ya que "se ha aprobado un texto que nos hace avanzar en derechos y en garantías para la ciudadanía".

Aunque falta su tramitación en el Congreso, donde espera que haya "el mismo entendimiento y el mismo consenso" que el que ha habido en Castilla-La Mancha, la líder de UGT ha señalado que la aprobación de la proposición del nuevo Estatuto supone blindar cuestiones que para el sindicato "son importantes" como el diálogo social.

Igualmente, ha recordado, este estatuto blinda los servicios públicos y las políticas sociales. "Servicios públicos que dan cobertura al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas castellanomanchegos y ofrecen garantías y protección para las mujeres, para los jóvenes y para los colectivos más vulnerables".

Aspectos que, según ha recalcado, hay que defender de aquellos que "no creen" ni en este estatuto ni en el desarrollo económico y social que ha supuesto la realidad autonómica en la región. "Hoy tengo más presente que nunca a la clase trabajadora y cómo este estatuto va a suponer para todos ellos, más bienestar, más derechos y más oportunidades", ha sentenciado.

CCOO Y UN ESTATUTO PARTICIPADO

De su lado, la secretaria de Diálogo Social y Salud Laboral de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, Raquel Payo, ha aplaudido que este nuevo estatuto llegue con el consenso de PP y PSOE y, además, llegue "absolutamente participado".

"Para nosotros era fundamental que fuera un texto que estuviera al servicio de las personas" y, por tanto, "el objetivo era que este estatuto recogiera los derechos fundamentales que hacen que la ciudadanía no vaya a dos velocidades", ha señalado.

Según ha insistido, para CCOO era fundamental asistir a la creación de un estatuto de autonomía que recoge los derechos de las personas y que, además, recoge la importancia que tiene la lucha contra la despoblación en Castilla-La Mancha.

Asimismo, ha añadido, era fundamental que el estatuto dejara constancia de la importancia de la defensa de lo público, de los servicios sociales, de la educación y de la sanidad, así como que recogiera la importancia y la defensa del empleo en la región.

Finalmente, y en nombre de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, Payo se ha felicitado de que este Estatuto sea un Estatuto que "refleje la justicia social y que no deje a nadie atrás".

CECAM Y UN TEXTO QUE YA TENÍA AÑOS

Desde la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), su presidente, Ángel Nicolás, ha valorado y "mucho" la aprobación de la reforma del estatuto, puesto que "es un estatuto que ya tenía años". "La economía no es lo mismo, la sociedad no es la misma, la sanidad no es la misma, la educación no es la misma y hacía falta adaptar el estatuto al siglo XX".

Dicho esto, se ha congratulado de que Cecam haya conseguido algo que pretendían los agentes sociales, que era que se consagrara de alguna manera, al igual que está en la Constitución española, el diálogo social en Castilla-La Mancha, ya que considera que es "un valor que hay que preservar y que está dando buenos resultados".

También ha apuntado Nicolás se ha dado "un paso al siglo XXI", porque "vamos a gestionar unos fondos que antes no existían", y también se va hablar de inteligencia artificial y de nuevas tecnologías.

El presidente de Cecam admite que ha oído durante el debate algunas cosas que le han llamado la atención, aclarando que "en un estatuto es difícil que podamos hablar que hay que reparar un camino o arreglar una escuela". "Eso es más de táctica que de estrategia".

"Ahora estamos en la estrategia, y la estrategia es dotarnos de un marco adecuado que nos permita, con buena táctica, hacer todo lo que necesitamos hacer en Castilla-La Mancha, que aunque hemos avanzado mucho, tenemos muchísimas cosas por hacer".

Finalmente, ha hecho hincapié en que la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha va a seguir siendo siempre "un fiel aliado" de todo aquel que quiera que la región "progrese".