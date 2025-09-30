CCOO y UGT convocan una jornada de movilización en centros de trabajo de C-LM el 15 de octubre en solidaridad con Gaza

Registro ante la Delegación de Gobierno en Castilla-La Mancha de la jornada de movilización en centros de trabajo contra el genocidio en Gaza. - EUROPA PRESS

TOLEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las centrales sindicales CCOO y UGT de Castilla-La Mancha han convocado una jornada de movilizaciones con paros parciales en todos los centros de trabajo de la región el próximo 15 de octubre en repulsa del genocidio en Gaza y en solidaridad con el pueblo de Palestina.

La convocatoria de huelga ha sido registrada este martes en la sede de la Delegación de Gobierno, por el secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, y su homóloga en UGT Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, con paros en tres turnos, de 10.00 a 12.00 horas en horario de mañana, de 17.00 a 19.00 horas en horario de tarde, y de 2.00 a 4.00 horas en horario nocturno.

Ortega ha trasladado que la convocatoria, responde a la voluntad de "dar amparo a todas aquellas personas que quieran acogerse a él, al derecho de huelga, constitucionalmente reconocido, para poder ejercer ese derecho de concentración, de manifestación, contra este auténtico genocidio, contra la barbaridad que está sufriendo el pueblo de Gaza".

"Ya iremos concretando las distintas movilizaciones que se harán en cada uno de los turnos, pero desde aquí hacemos un llamamiento a la clase trabajadora, en este caso de Castilla-La Mancha, para que participe, para que no tenga ningún problema con este tipo de convocatoria que hemos realizado de formar parte de las asambleas", ha añadido el secretario general de CCOO en la región.

De su lado, Alcónez ha subrayado que el llamamiento está dirigido a "los centros de trabajo públicos y privados", para que, desde el ámbito laboral de "ponga de manifiesto la repulsa hacia lo que está pasando en Gaza".

"Es importante que lo hagamos desde el ámbito laboral y sindical, es importante que pongamos de manifiesto que quienes contribuimos y quienes participamos en el conjunto de la mejora de la sociedad, basta ya", ha señalado la secretaria general de UGT. "Basta ya al genocidio que está padeciendo Gaza, y basta ya a esa imposición de la ley del más fuerte, en la que Netanyahu y Trump deciden absolutamente lo que les va a pasar a los gazatíes", ha añadido.