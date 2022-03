CCOO y UGT llaman a ciudadanía a salir a la calle el día 23 para forzar a Gobierno central y europeo a controlar precios

TOLEDO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los responsables regionales de CCOO, Paco de la Rosa, y de UGT, Luis Manuel Monforte, han llamado a la ciudadanía de Castilla-La Mancha a que se movilice y salga a la calle este miércoles, 23 de marzo, para forzar a que el Gobierno central y el de la Unión Europea controlen los precios de la energía.

Lo líderes de los principales sindicatos de la región han hecho este llamamiento secundado la protesta que sus organizaciones nacionales, de la mano de Facua, Uatae, CEAV y UPTA, han convocado para exigir la regulación del "desbocado" mercado energético, situación que no solo está afectando a las personas más vulnerables sino a la clase media.

Las movilizaciones se van a celebrar a partir de las 18.00 horas en Albacete, ante la Subdelegación del Gobierno; en Cuenca, en la Plaza de España, y en Toledo, en Zocodover. En Ciudad Real, la protesta será a partir de las 18.30 horas, ante la Subdelegación del Gobierno, y en Guadalajara tendrá lugar a las 12.00 horas.

El responsable regional de CCOO ha defendido que es "realmente importante", que en tiempos "tan complicados se tomen medidas valientes", al tiempo que ha mostrado su preocupación por el hecho de que lo que esté en liza sea "una política ideologizada que apuesta más por una campaña electoral, que por resolver los problemas reales".

"Solo falta que caiga un meteorito", ha dicho De la Rosa, para referirse al cúmulo de situaciones críticas que se están sucediendo en los últimos tiempos y que están provocando que, no solo los trabajadores y las trabajadoras lo estén pasando mal, también "miles de microempresas y autónomos".

Por ello, ha apremiado tanto el Ejecutivo central como al europeo que tomen las medidas necesarias para contener los precios, porque "no puede ser" que el mercado energético "sea el único que reine y gobierne". "El mercado ultraliberal al que nos han querido llevar se ha demostrado un caos y un desastre terrible para los más débiles".

Tras mostrar empatía tanto con las movilizaciones de los autónomos "que no pueden llenar el camión para hacer un porte", como de los pequeños agricultores que "no saben el futuro que se les avecina", o las pequeñas y grandes fabricas no reciben suministros, ha insistido en que ante una situación así es preciso tener "altura de miras", exigir "una política con mayúsculas no partidista", convencido de que contener los precios debería ser una prioridad "para un Gobierno que se precio y para una oposición que se precie".

"Ojalá en el parlamento fueran capaces de votar unánimemente las peticiones a llevar a Bruselas sin intereses partidistas y partidarios de nadie", ha reclamado el líder regional de CCOO, convencido de que lo que urge no es un pacto de rentas, sino un pacto de estado para salir de esta difícil situación que, por desgracia, "no acabara al día siguiente de que acabe la guerra, sino que se prolongará en el tiempo y hará que muchos españoles pasen a formar lista de los que son pobres de solemnidad".

PROTEGER EL EMPLEO

Por su parte, el responsable castellanomanchego de UGT, repitiendo el lema de la concentración de este miércoles, ha urgido a contener los precios y a proteger el empleo, defendiendo que "la clase trabajadora no puede ser una vez más la que tenga que pagar la crisis económica".

Y es que Monforte ha precisado que, al margen de los efectos de un contexto internacional provocado por la invasión rusa de Ucrancia, Castilla-La Mancha es la región más inflacionista del territorio nacional, pues los costes se han disparado un 9% con respecto al año pasado.

De ahí que haya alertado que los efectos de esta coyuntura no solo afectan a los colectivos más vulnerables, sino a la clase media de la región y del país, a quienes la reforma laboral y la subida del Salario Mínimo Interprofesional no les sirve para amortiguar el impacto. Por ello, ha pedido una subida "moderada de los salarios, acorde al incremento de precios".

El secretario de UGT en Castilla-La Mancha, además de reclamar medidas que pongan freno al incremento de precios y poner coto a los beneficios "indecentes" de muchas empresas, ha pedido "huir de la simplicidad" de los que claman por la bajada de impuestos, alertando de que esa reducción impositiva afectaría a todos los beneficiarios de las políticas públicas con las que se financian.

En otro orden de cosas, y tras valorar que el Gobierno de Castilla-La Mancha vaya a doblar las ayudas del bono social térmico, puesto que este 2022 esta problemática se disparará, ha pedido "no perder el foco en negociación colectiva y de la subida de salarios, que acompase este incremento".

OTRAS PROTESTAS

En cuanto a los paros del sector del transporte, el secretario regional de CCOO ha asegurado no compartir ni la violencia ni el boicot que se están dando en alguno de ellos, lamentando que "se ideologice una movilización que es un grito de socorro para un colectivo que lo está pasando mal".

"Se trata de que el sector del transporte tiene problemas y hay que buscar soluciones, pero éstas no pasan por que se esté violentando a los trabajadores, que haciendo su trabajo están siendo agredidos y atacados. Esto no tiene justificación", ha insistido.

En términos parecidos se ha expresado el responsable de UGT en Castilla-La Mancha que, tras asegurar que los sindicatos entienden la problemática del campo y las protestas del sector del transporte y la logística "en un paro convocado por la patronal", ha insistido en la necesidad "de desvincular estas reivindicaciones de ciertos ideales".

"Hay que tener claro que la ultraderecha y los derechos de trabajadores y las trabajadoras nunca han caso en este país y mucho tiene que cambiar la cosa para que casen", ha concluido.