CCOO valora como "bastante positivos" los datos de empleo, aunque reclama más políticas activas

El secretario de Empleo, Formación y Migraciones de CCOO Castilla-La Mancha, Juan Carlos del Puerto. - CCOO C-LM

TOLEDO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Empleo, Formación y Migraciones de CCOO Castilla-La Mancha, Juan Carlos del Puerto, ha valorado este jueves los datos de desempleo publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social como "bastante positivos".

Durante una rueda de prensa, el responsable sindical ha señalado que la evolución de generación de empleo se corresponden a una "evolución normalizada de las campañas de verano".

Sin embargo, ha apuntado a la necesidad de continuar con políticas activas de empleo, subrayando la atención al colectivo mayor de 45 años "al que se excluye en muchas empresas".

Del Puerto ha recordado que el paro ha bajado en todos los sectores, en todas las provincias, la afiliación en régimen general cumple un nuevo récord y que, en próximos meses, se podrá ver el impacto de la regularización de migrantes con nuevas altas.

A pesar de las buenas cifras, ha puntualizado, es importante ver la calidad del empleo que se crea "si los fijos discontinuos están o no en fraude de ley, si ese contrato parcial puede ver ampliadas las horas".

El objetivo, dice, "es bajar de las 100.000 personas desempleadas pero también plantearnos qué medidas va a poner encima de la mesa la administración regional y, por otro lado, preguntarse por qué una patronal raquítica no está poniendo una oferta salarial fuerte que mejore las condiciones de los trabajadores y trabajadoras".