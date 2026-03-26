CCOO ve "avances significativos" en la jornada de 35 horas en la AGE, que podría cerrarse este viernes

El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC-CCOO), Lucho Palazzo, y la secretaria general de la FSC-CCOO C-LM, Carmen Juste. - EUROPA PRESS

TOLEDO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC-CCOO), Lucho Palazzo, considera que hay "avances significativos" en la negociación para implantar la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado (AGE), que podría cerrarse este viernes.

"Estamos en esa fase de intentar mejorar el texto definitivo y el viernes se tomará una decisión", ha incidido el dirigente sindical en rueda de prensa en Toledo donde ha estado acompañado de la secretaria general de la FSC-CCOO C-LM, Carmen Juste.

No obstante, ha afirmado que en esa negociación tiene que quedar claro que esa aplicación será para toda la Administración General del Estado "sin excepción", también para instituciones penitenciarias.

"Es un acuerdo que efectivamente valoramos muy positivamente" y que además tiene una traslación directa --ha recalcado el portavoz de CCOO-- para la administración local y para aquella administración autonómica que en algunos casos, en cuatro autonomías concretamente, "están poniendo como excusa que no aplican las 35 horas hasta que no lo tenga la Administración General del Estado". "Acabaríamos también con ese mantra", ha apostillado Lucho Palazzo.

Dicho esto, ha comentado que es "muy importante" la aplicación de las 35 horas para todos aquellos pequeños ayuntamientos, no solo de Castilla-La Mancha, sino de todo el país que, efectivamente, no tienen posibilidad de conseguirlo de otra forma.