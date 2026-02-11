Cecam asegura que a día de hoy "no hay ningún conflicto" en ninguno de los convenios que se negocia en C-LM

El presidente de Cecam, Ángel Nicolás, y el secretario general de Cecam, Mario Fernández. - EUROPA PRESS

TOLEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) ha asegurado este miércoles que a día de hoy "no hay ningún conflicto" en ninguno de los convenios que se están negociando actualmente en ninguna de las provincias de Castilla-La Mancha.

"Los que están en vigor siguen su curso y las mesas que se tienen que abrir están abiertas", ha detallado el secretario general de Cecam, Mario Fernández, a preguntas de los medios, durante el balance que ha realizado junto al presidente de la patronal castellanomanchega, Ángel Nicolás, sobre el año 2025, y los proyectos de 2026.

En la región se firman en torno a 80 convenios colectivos pero todos a nivel provincial y sectorial, ya que "cuanto más apegado se está al terreno se sabe mejor cuáles son las condiciones de viabilidad que está teniendo el sector" para, a partir de ahí, poder negociar.

En este sentido, ha aclarado que aunque los sindicatos pidan una subida salarial de cara a la negociación colectiva del 4 o el 5 por ciento, los sindicatos "saben que no es lo mismo, por ejemplo, el sector de la madera, como puede ser el sector de las telecomunicaciones, como puede ser el sector de la panadería", por lo que se ha preguntado por qué hay que pedir la misma subida para todos.

"Nosotros no nos dedicamos a manifestar ni preventiva ni no preventivamente. Nosotros nos sentamos en la mesa con ellos y llegamos a un acuerdo y es lo que seguiremos haciendo", ha aclarado.

De su lado, Nicolás ha criticado que los sindicatos anuncien "una manifestación preventiva" si no se atiende esa subida salarial durante la negociación, incidiendo en que los convenios son provinciales y no se firma ni uno solo regional. "Nosotros desde Cecam recomendamos la firma en base a un acuerdo a nivel nacional" y "lo que se negocia en Cuenca no tiene nada que ver con Ciudad Real".

Nicolás también ha dejado algunas reflexiones sobre la mesa, una de las cuales se ha dirigido precisamente a "las afirmaciones que sostienen que los salarios en nuestra región son inferiores a lo que se cobra en España", para indicar que el salario medio que se cobra en Castilla-La Mancha en relación al PIB por habitante es "diez puntos superior al salario medio" que se cobra en el país.

En cuanto a las horas trabajadas, ha señalado en el primer trimestre de 2025 fueron 132,4 mientras que en el tercer trimestre se bajó a 121 horas, por lo que "se trabaja menos, se cobra mas y se recupera medio punto de poder adquisitivo solo en 2025 y creemos que más allá de mensajes grandilocuentes y agresivos más propios del XIX, esta realidad es percibida en nuestra región", ha manifestado.

También ha valorado el dato de confianza empresarial para aplaudir que los ciudadanos de la región confían en sus empresas, que son las que "siguen empujando la economía regional" aunque "necesitan un entorno más favorable, con menos cargas fiscales y administrativas, más estabilidad normativa y políticas que refuercen su competitividad, porque apoyar a las pymes y a los autónomos es en realidad apostar por el empleo, la cohesión social y el futuro de nuestra región", ha destacado.

En este punto, ha valorado el "enorme capacidad de resistencia y adaptación" de las pymes y autónomos de la Comunidad Autónoma, donde durante 2025 se han alcanzado "cifras históricas" de empleo aunque la tasa de paro sea superior a la nacional. No obstante, ha criticado la "gran incógnita" sobre cuántas personas están trabajando y cuántas no bajo la figura de los fijos-discontinuos, que deberían aparecer como ocupados "solo cuando están trabajando".

"DESPRECIO" AL DIÁLOGO SOCIAL

En el ámbito nacional, se ha referido a las últimas negociaciones sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) donde ha habido un "desprecio claro al diálogo social" y ya desde Cecam advirtieron de que las decisiones adoptadas al margen del diálogo social tienen "consecuencias concretas".

A juicio de Nicolás, el Gobierno "no ha tenido intención alguna de abrir un verdadero proceso de diálogo equilibrado" e incluso en algunos momentos ha habido "chantajes" y "eso no es una negociación". "Vulnerar la negociación es una falta de respeto" que "golpea al empleo y la economía real".

Igualmente, ha criticado la "carga burocrática y regulatoria" de las pymes y la "inseguridad jurídica" de las empresas españolas, que reclaman una estabilidad normativa y seguridad regulatoria para invertir, crecer y generar empleo. "Pero estamos a expensas de si Junts quiere aprobar o no lo que no proponga el Gobierno en función de si su líder, que no está aquí, quiere o no quiere".

De cara a 2026, el presidente de Cecam ha avanzado que seguirá trabajando "para apoyar día a día a nuestros empresarios, a sus necesidades, consiguiendo continuas mejoras para sus empresas", como ha ocurrido recientemente con la reclamación para la mejora de la infraestructura eléctrica a fin de que "no sea un freno" al desarrollo económico, la competitividad y la creación de empleo.