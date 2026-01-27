Cecam destaca el "dinamismo empresarial" que ha ayudado a aumentar el número de ocupados en C-LM en 2025

Archivo - Cecam - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) ha ha destacado la evolución del número de ocupados en la región respecto a la cifra existente al término del año 2024, después de que este martes se hayan conocido los datos de la EPA, que reflejan un aumento del paro en 7.600 personas en 2025 aunque en ese periodo de tiempo se crearon 38.800 empleos.

En este sentido, el secretario general de la Confederación, Mario Fernández, ha apuntado que "si vemos la radiografía completa, se observa un incremento muy importante de la población activa en Castilla-La Mancha, que pasa de crecer en 7.200 personas en 2024 a casi 47.000 personas en 2025, con su consiguiente repercusión en el número de ocupados y de parados", según ha informado la patronal de la región en nota de prensa.

Cecam ha apuntado que estos datos "ponen de manifiesto el dinamismo empresarial" existente en la región y el "firme compromiso" de las empresas con la contratación, que hace que los 38.800 ocupados sean "más del triple que los registrados en 2024".

Sin embargo, el secretario general de la Confederación ha añadido que "es necesario conocer el número exacto de fijos discontinuos de nuestro mercado laboral, que es un dato relevante", alegando que "no es lo mismo una persona que trabaje una semana que otra que trabaje doce meses y, en este sentido, son tratadas de la misma forma".

Asimismo, Mario Fernández ha destacado también que "ese dinamismo en Castilla La Mancha es mayor que a nivel nacional, a pesar de que a nivel nacional las políticas que se están implementando van destinadas simplemente a incrementar los ingresos del Estado derivados de la contratación".

Desde las organizaciones empresariales, ha añadido, son "partidarios de que las políticas que se establezcan desde el Gobierno vayan destinadas a fomentar el empleo, no a incrementar los costes que van ligados al mismo, y por supuesto a atacar problemas como el del absentismo laboral, que en estos momentos se encuentra desbocado".