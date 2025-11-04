Cecam valora los datos del paro señalando al descenso de "horas efectivas" a pesar del aumento de contrataciones

TOLEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Cecam, Mario Fernández, ha valorado este martes los datos del paro del mes de octubre publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que reflejan un aumento en 1.427 personas en Castilla-La Mancha en relación al mes anterior (-0,53 por ciento) situando la cifra total de desempleados en la región en 118.141 personas.

El secretario general de Cecam ha señalado que, si bien se trata de un mes que "tradicionalmente no es positivo para la creación de empleo, si bien ese comportamiento negativo ha sido en menor cuantía que en el mismo mes de 2024", según ha informado la organización patronal por nota de prensa.

Mario Fernández ha insistido en que "nos sigue faltando información para tener un diagnóstico completo de cuál es el comportamiento del mercado laboral, no solo en nuestra región sino en el conjunto del país, ya que seguimos sin conocer la cifra de fijos discontinuos que existen en nuestro mercado laboral, algo que es fundamental" En este sentido, añadía que, además, "vemos cómo, mes tras mes, las empresas siguen aumentando su nivel de contratación y sin embargo, por el contrario, vemos cómo el número de horas trabajadas, trimestre a trimestre, va descendiendo".

Es decir, "el número de horas trabajadas efectivas a nivel nacional ha descendido, y vemos cómo en Castilla-La Mancha, tanto en los sectores de construcción, como industria o servicios, sobre todo en industria, el número de horas mensuales efectivas trabajadas también disminuye. No es lógico que cada vez se contraten más trabajadores, y sin embargo cada vez se trabaje menos".