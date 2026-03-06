Un centenar de oftalmólogos de la región debaten en Ciudad Real sobre los principales avances en la especialidad

XVI Congreso de la SOCAM. - JCCM

CIUDAD REAL 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Oftalmólogos de la región se reúnen en Ciudsd Real para participar en el XVI Congreso de la Sociedad Oftalmológica de Castilla-La mancha (SOCAM), dos días para compartir experiencias y debatir en las sesiones de trabajo programadas, sobre cómo aprovechar la IA en esta profesión, novedades y retos en córnea y segmento anterior, avances en retina, glaucoma, oculoplastia y estrabismo, y para analizar la integración de plataformas digitales en las consultas.

El presidente de la Sociedad de Oftalmología de Castilla-La Mancha, Javier Guzmán Blázquez, reconoce que "necesitamos mucha ayuda por parte de la administración en lo que a recursos se refiere", ha informado el Ayuntamiento de Ciudad Real en nota de prensa.

Entre las principales patologías que hoy en día se tratan en consulta, Guzmán Blázquez, señala que la degeneración macular asociada a la edad, el glaucoma, o la cirugía de cataratas son las más prevalentes y a las que se destinan más recursos.

En cuanto a las listas de espera, el presidente de la SOCAM, dice que las cifras varían según la gerencia, entre las posibles soluciones a medio plazo "sería conveniente contar con medios diagnósticos suficientes para atender esa demanda".

La concejal de Turismo, Cristina Galán, ha asistido al acto inaugural para dar la bienvenida a participantes y ponentes. Galán valora que "de nuevo nuestra ciudad es elegida para acoger un nuevo congreso, desde el Ayuntamiento apostamos por un modelo de ciudad abierta y dinámica, y ese trabajo". "Nos ha situado como un destino atractivo para el turismo profesional, deportivo, cultural, y empresarial", afirma.

Por su parte, la responsable de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real, Isabel Campanario, afirma que la oftalmología "goza de buena salud", y se ha referido a programas como el de la prevención de la ceguera o retinopatía diabética "con los que se están obteniendo grandes resultados, y ahora estamos centrados en aprovechar la IA y las nuevas tecnologías, para poner estas herramientas al servicio de los profesionales y de los pacientes".

Un congreso que finalizará con la elección de la nueva junta directiva que se pondrá al frente de la SOCAM durante los próximos 4 años.