Un centenar de profesionales de C-LM se reúnen en Toledo para abordar las patologías respiratorias más prevalentes

Un centenar de profesionales de Castilla-La Mancha se reúnen en Toledo para abordar las patologías respiratorias más prevalentes - JCCM

TOLEDO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de Hospitales, el doctor Oscar Talavera Encinas, ha participado hoy en la inauguración del 18º Congreso de la Sociedad Castellano-Manchega de Patología Respiratoria (Socampar), que durante dos días se celebra en el Hospital Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, donde ha resaltado el trabajo en red de los neumólogos de la región.

Oscar Talavera ha estado acompañado por la jefa de servicio de Neumología del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, Encarnación López Gabaldón, del presidente de SOCAMPAR, Ángel Ortega, del presidente de SEPAR, David de la Rosa, del jefe de servicio de Cirugía de Tórax del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Pablo León, y del teniente de alcalde del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Para el doctor Talavera, 'el proyecto de colaboración es un modelo que establece las bases de coordinación entre ambos niveles asistenciales, a través de protocolos diseñados para garantizar la calidad de la atención. Este enfoque permite mejorar la comunicación entre los profesionales y asegurar que los pacientes reciban un tratamiento integral".

CONGRESO SOCAMPAR

En esta nueva cita anual, donde se reúnen más de un centenar de profesionales, se tratarán las patologías muy prevalentes como son la EPOC, el asma, los trastornos respiratorios del sueño y la ventilación no invasiva. Así como las novedades terapéuticas de las enfermedades pulmonares intersticiales y la hipertensión pulmonar.

Asimismo, se abordará una visión integral de la EPOC desde el punto de vista del neumólogo, los cuidados de enfermería y los tratamientos de rehabilitación respiratoria personalizados.

En el área de cirugía de tórax, se hablará de las novedosas técnicas quirúrgicas en el tratamiento de las fracturas costales complejas, de las deformidades de la pared torácica o de las eventraciones diafragmáticas.

Por su parte, el programa de enfermería respiratoria y fisioterapia tratará temas de gran interés como el tabaquismo o los cuidados de enfermería y fisioterapia en pacientes con lesión medular, las intervenciones en pacientes con EPOC, una de las patologías en las que la coordinación y cooperación entre diferentes profesionales es básica para mejorar la calidad de vida de los pacientes con un enfoque personalizado.

Como novedad, este año se ha celebrado el primer Curso Precongreso Teórico-Práctico de Neumología Intervencionista, en el que se han abordado avances en el diagnóstico del cáncer de pulmón y se han presentado técnicas complejas que, de forma mínimamente invasiva, permiten obtener muestras para el diagnóstico de neoplasias torácicas. Además, se ha tratado el abordaje de la cavidad pleural para el diagnóstico de enfermedades pleurales, así como los procedimientos terapéuticos destinados al tratamiento del derrame pleural recidivante.

La Unidad de Neumología Intervencionista del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo ha obtenido el reconocimiento de Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica de Unidad Especializada Avanzada con Excelencia, un reconocimiento merecido por el equipo de neumólogos y enfermeros especializados que lideran esta Unidad que se ha convertido en referente en Castilla La Mancha.

CAMPAÑA DE SUEÑO

Por otra parte, y en este marco, el Hospital Universitario de Toledo acogerá mañana sábado, 7 de marzo, la campaña 'Sleep on the Road' de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica con la que se pretende concienciar sobre la importancia del sueño.

Se estima que el 48% de los españoles tienen dificultad para descansar, y que actualmente, en España hay más de 600.000 personas que reciben tratamientos debido a que sufren Apnea Obstructiva del Sueño, y que se calcula que dos millones de personas la padecen sin haber sido diagnosticadas.