Central Trillo reivindica la continuidad de nucleares para garantizar el suministro en el contexto de guerra en Irán

GUADALAJARA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Nuclear de Trillo ha culminado el año 2025 con "magníficos registros en seguridad nuclear, laboral y producción" y señala que el actual contexto internacional marcado por la guerra de Irán ha puesto de manifiesto "que la continuidad de las centrales nucleares" como esta "es imprescindible para garantizar la seguridad de suministro, precios asequibles y la autonomía e independencia energética de España y Europa".

"El suministro eléctrico mediante generación nuclear garantiza siempre, pero aún más en etapas de incertidumbre, un precio de la energía eléctrica estable y mucho más económico que el proveniente de otras fuentes como el gas cuya alta volatilidad impacta de manera directa disparando los precios", ha expresado la central en un comunicado.

La instalación se sitúa en la categoría más alta de WANO (Asociación Mundial de Operadores Nucleares) lo que pone de manifiesto "su desempeño ejemplar y sus excelentes estándares de funcionamiento".

Sus indicadores reflejan "la fiabilidad y estabilidad de su operación, contribuyendo a que, sin emisiones de CO2 a la atmósfera, la energía nuclear siga siendo la tecnología que produce en torno a un 20 por ciento de la electricidad nacional".

La producción bruta generada por la instalación al finalizar 2025 ha sido de 7.500 GWh "evitando la emisión de 3 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera y aplicando flexibilidad operativa cuando la situación del mercado eléctrico lo ha requerido".

Esta planta tiene una producción de energía eléctrica bruta acumulada desde origen y hasta el 31 de diciembre de 2025 de más de 300.000 GWh.

DEMANDA ELÉCTRICA

Trillo cubre el 3% de la demanda eléctrica anual generando cada año el equivalente al consumo de 2 millones de hogares españoles.

La planta es una instalación "clave para la garantía de suministro debido a su alta disponibilidad, contribución a la estabilidad de la red eléctrica y flexibilidad de funcionamiento".

En el año 2025 se han llevado a cabo inversiones por valor de 35 millones de euros para la mejora, actualización y modernización de sus equipos.

De esta manera, la Central Nuclear de Trillo se encuentra "en las mejores condiciones técnicas para seguir operando durante muchos años más", situándose como "un importante foco de desarrollo económico y social en sus zonas de influencia generando 1.300 empleos".

Además, durante los periodos de recarga se incorporan 1.000 trabajadores adicionales a la plantilla habitual.

SEGURIDAD LABORAL

En cuanto a los registros en seguridad laboral en 2025, destaca la central "el hito de 0 accidentes con baja, y más de 1000 días y 4,2 millones de horas si accidentes con baja". A la consecución de estos resultados ha contribuido "la implantación del Plan A-CERO (Cero Accidentes) de CNAT reconocido como una fortaleza por WANO lo que ha situado a la central como un referente internacional en Prevención de Riesgos Laborales en el sector nuclear".

El pasado año tuvo lugar la 37ª recarga de combustible en la que se obtuvieron también "magníficos resultados en accidentabilidad (cuarta consecutiva si accidentes con baja) y se alcanzaron los objetivos marcados seguridad nuclear, consiguiendo una alta calidad en la ejecución de los trabajos".

También en 2025, la Central de Trillo afrontó el apagón masivo que afectó el 28 de abril a la Península Ibérica. La instalación, que se encontraba parada por trabajos de recarga, respondió "de manera segura mediante el funcionamiento de los generadores diésel y la aplicación de sus manuales de operación, según su diseño".

Por otro lado, la Central ha recibido a diferentes delegaciones internacionales que han visitado la instalación para conocer en profundidad las mejores prácticas en estas disciplinas.

ASFIXIA ECONÓMICA

La Central de Trillo aporta anualmente entre tasas y tributos 180 millones de euros lo que supone más de un 45% de sus costes totales y "una asfixia económica para la central". Aunque actualmente se encuentra desarrollando los trabajos correspondientes a su 38ª Recarga, la Central Nuclear de Trillo paró de manera programada el pasado 8 de febrero de 2026 al no resultar casada en el mercado eléctrico ni ser requerida por el Operador del Sistema.

La actual situación de mercado genera una ineficiencia en el sistema eléctrico, fruto de la cual y debido a su alta fiscalidad en ocasiones como la presente (de elevada generación) las nucleares quedan fuera del mercado eléctrico.