El centro de acogida 'El Pasico' de Albacete cumple 20 años en los que ha recibido a 500 personas

ALBACETE 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centro de acogida para personas sin hogar 'El Pasico', situado en la carretera de las Peñas, a 10 kilómetros de la ciudad de Albacete, ha celebrado este lunes su 20 aniversario de un proyecto que ha recibido a más de 500 personas.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García, ha visitado el centro y felicitado a la ONG Medicus Mundi, encargada de gestionarlo, por convertirse "en un recurso residencial para las personas que más lo necesitan y que no se encuentran con alternativas".

García ha reseñado que desde el Gobierno regional van a seguir trabajando para reducir la situación de personas sin hogar en un 50% para 2030, con una inversión de 19 millones de euros y con la creación de recursos residenciales como el centro inaugurado en Guadalajara la semana pasada.

"Son ya 54 recursos habitacionales los que tenemos en marcha en Castilla-La Mancha, con 483 plazas para atender a las personas más vulnerables", ha destacado la consejera de Bienestar, quien ha incidido en la importancia de que proyectos como 'El Pasico', al que ha descrito como un "referente", trabajen también la inclusión laboral y social para que las personas puedan "desarrollar el proyecto de vida que se merecen". En esta línea, se ha comprometido a mantener la financiación de la organización, a la que destina 122.000 euros anuales.

RECURSO ACOGIDA MENORES

La consejera ha aprovechado la ocasión para recordar que el Gobierno de Castilla-La Mancha presentó un recurso al Real Decreto Ley sobre la acogida de menores no acompañados residentes en Canarias la semana pasada "porque no entendemos unas medidas que no han sido consensuadas ni trabajadas con las comunidades autónomas".

Ha valorado que la redacción actual del texto "no protege a los niños y niñas que vienen a Castilla-La Mancha por el sistema de protección". Pese a ello, ha mantenido que el Gobierno de Emiliano García-Page "es comprometido y solidario y quiere contribuir y ser parte de la solución a esta situación de emergencia que se da en Canarias", insistiendo en la propuesta que enviaron al Ministerio de Infancia en febrero de este año y por la que pedían un aumento de financiación "necesaria y suficiente para atender en igualdad de condiciones a los menores no acompañados".

De su lado, la vicepresidenta de Medicus Mundi Sur, Josefa Martínez, ha agradecido la colaboración a través de subvenciones y convocatorias de la Junta de Castilla-La Mancha para mantener vivo un proyecto que a través también de talleres como albañilería o pintura permite mejorar la vida laboral de inmigrantes y personas en riesgo de exclusión social que no encuentran medios para costearse una vivienda.

El coordinador del proyecto de 'El Pasico', Cheikhou Cissé, ha dedicado unas palabras para hablar del problema de los asentamientos irregulares que crecen en Albacete, principalmente de migrantes dedicados al trabajo de jornaleros. "Es un problema para el que todas las instituciones nos tenemos que sentar a hablar", ha valorado.

Así, ha incidido en la responsabilidad de las "empresas de trabajo temporal, que son intermediarios, y que gestionan las idas y venidas de muchos de estos jornaleros que aunque duerman en asentamientos de Albacete, se trasladan a provincias vecinas a trabajar cada día".

En esta línea, Cissé se ha centrado en la normativa existente en Albacete sobre las condiciones de habitabilidad de los temporeros y la necesidad de que se cumpla para que mejore la situación de estos trabajadores.