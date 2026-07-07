Centro Cervantino respalda la candidatura de Don Quijote y Sancho Panza como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO

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CIUDAD REAL 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cervantino de Castilla-La Mancha ha expresado su respaldo institucional a la iniciativa promovida por la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan para que Don Quijote y Sancho Panza sean inscritos en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, al considerar que ambos personajes constituyen "uno de los mayores legados culturales de la historia y un patrimonio vivo que continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo".

Ha hecho un llamamiento a administraciones públicas, universidades, academias, fundaciones, instituciones culturales y a la sociedad civil para sumarse a una candidatura que aspira a reconocer oficialmente lo que la historia y la cultura ya han consagrado: que "Don Quijote y Sancho Panza constituyen uno de los patrimonios culturales vivos más universales de la humanidad y un legado común que merece ser protegido, promovido y transmitido a las generaciones futuras".

La entidad considera que esta candidatura representa una oportunidad histórica para reconocer internacionalmente la vigencia de unos personajes que, más de cuatro siglos después de ser concebidos por Miguel de Cervantes, "siguen proyectando valores universales como la libertad, la justicia, la dignidad humana, la solidaridad, el diálogo, la esperanza y la defensa de los más vulnerables".

Su influencia ha trascendido el ámbito literario para impregnar las artes, la educación, el pensamiento, la investigación, la creación artística y la identidad cultural de numerosos pueblos, han expresado desde este organismo en un comunicado.

El Centro Cervantino de Castilla-La Mancha ha destacado el trabajo desarrollado por la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan para fundamentar esta candidatura mediante "un sólido proyecto de investigación, documentación y divulgación, capaz de aglutinar el respaldo de instituciones, universidades, cervantistas, investigadores y entidades culturales comprometidas con la preservación y proyección del legado cervantino".

En este sentido, la institución ha subrayado la dimensión internacional de la iniciativa y ha señalado que "uno de los ejemplos más elocuentes de la presencia viva e inmaterial de Don Quijote y Sancho Panza en el mundo es el Museo Iconográfico del Quijote".

"Más allá de albergar una de las colecciones cervantinas más importantes del mundo, el museo constituye un espacio donde el imaginario del Quijote continúa transmitiéndose, reinterpretándose y enriqueciéndose a través del arte, la investigación, la educación y el diálogo entre culturas".

Su existencia demuestra que Don Quijote y Sancho Panza han dejado de ser "únicamente personajes literarios para convertirse en una expresión cultural viva, compartida por comunidades de muy diferentes países y generaciones, precisamente la esencia que inspira el reconocimiento del Patrimonio Cultural Inmaterial".

EULALIO FERRER

El Centro Cervantino ha querido recordar también la figura de Eulalio Ferrer Rodríguez, fundador del museo mexicano y uno de los grandes difusores internacionales de la obra cervantina.

Ferrer ha mantenido "una estrecha y permanente vinculación" con Alcázar de San Juan, ciudad con la que compartió proyectos e iniciativas destinadas a fortalecer la investigación, la divulgación y la proyección universal de Cervantes.

Su legado simboliza los profundos lazos culturales que unen a España e Iberoamérica a través del Quijote y constituye un ejemplo "de cómo la obra cervantina ha generado una comunidad internacional de valores, memoria e identidad compartida".

Desde el Centro Cervantino de Castilla-La Mancha se subraya que la candidatura de Don Quijote y Sancho Panza no pretende únicamente reconocer una obra maestra de la literatura universal, sino proteger un patrimonio vivo que sigue transmitiendo valores, inspirando la creación artística y fortaleciendo el diálogo entre culturas.

"Pocas creaciones humanas han logrado permanecer tan presentes en la conciencia colectiva de tantos pueblos durante más de cuatro siglos. Ese carácter vivo, universal y permanentemente renovado es el que justifica plenamente su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad", remarcan.

CONTINÚA VIGENTE

Para la institución, esta iniciativa trasciende el reconocimiento a una obra literaria excepcional para convertirse en una apuesta por la protección de un patrimonio cultural compartido que continúa vigente en la conciencia colectiva de millones de personas.

Don Quijote y Sancho Panza forman parte del imaginario universal y siguen inspirando investigaciones académicas, proyectos educativos, expresiones artísticas e iniciativas culturales que mantienen plenamente vivo el mensaje humanista de Miguel de Cervantes.