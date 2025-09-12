El centro de Ciudad Real regresa al medievo de la mano del Gran Mercado Medieval Alfonsí desde este viernes

CIUDAD REAL 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro de Ciudad Real regresa al medievo de la mano del Gran Mercado Medieval Alfonsí que va a ocupar la Plaza Mayor, la Plaza del Pilar y la calle General Aguilera hasta el próximo domingo.

Un total de 41 artesanos llegados desde numerosos puntos de España ofrecen a los visitantes sus productos gastronómicos, de bisutería, textil, cuero, plata, vidrio o madera, en una cita que en esta ocasión ha tenido que adelantar su habitual fin de semana de celebración en septiembre por la coincidencia con otros eventos en la ciudad.

Las concejalas de Turismo, Cristina Galán, y de Festejos, Mar Sánchez, acompañadas por otros integrantes de la corporación municipal y por la "comitiva del Rey Alfonso X", han inaugurado este mediodía el Mercado, tal y como ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Cristina Galán ha hecho una invitación a la asistencia y ha asegurado que aunque en esta ocasión haya un menor número de puestos que en otras ediciones (porque este fin de semana coinciden también otros Mercados en distintas provincias) "se trata de un atractivo turístico que pone en valor a la ciudad y el reclamo para la gente va a ser igual de importante".

El Mercado Medieval Alfonsí combina historia, cultura y gastronomía y además ofrece a sus visitantes un programa de animación protagonizado por colectivos locales, como los Bichos de Luz o la Asociación de Recreación Pozo Seco de Don Gil.

El Mercado cuenta además con exhibiciones de oficios tradicionales con artesanos trabajando en vivo y los más pequeños podrán encontrar también diversos juegos infantiles.