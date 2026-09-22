El Centro de Creadores Contemporáneos de Cuenca acepta candidaturas hasta el 15 de noviembre. - JESÚS HUERTAS/ EUROPA PRESS

CUENCA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Hasta el 15 de noviembre está abierta la inscripción para formar parte de la tercera promoción del Centro de Creadores Contemporáneos de Cuenca (4C), gestionado por la Fundación Antonio Gala en la Casa de la Demandadera de la capital conquense.

En total serán doce los creadores nacionales e internacionales invitados a desarrollar en esta residencia artística sus proyectos de narrativa, poesía, teatro, composición musical, pintura, escultura, artes visuales, arquitectura e ingeniería civil para la conservación del patrimonio e investigación histórica sobre el patrimonio de la ciudad de Cuenca.

Podrán optar creadores e investigadores de cualquier nacionalidad, con el requisito imprescindible de hablar español y tener entre 18 y 30 años, ambos inclusive, el último día del plazo de esta convocatoria. Tres de las plazas están reservadas a castellanomanchegos, en virtud del acuerdo de colaboración firmado con el Gobierno regional.

La beca incluye la estancia en la también llamada Casa de Sebastián de Covarrubias desde el 15 de abril hasta el 15 de diciembre de 2027, con la excepción del mes de agosto, en que aquella permanecerá cerrada.

El plazo de envío de las solicitudes estará abierto desde el 1 de septiembre hasta el 15 de noviembre de 2026. La relación definitiva de seleccionados aparecerá publicada en la página web del 4C en la última semana de enero de 2027.