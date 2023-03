El Centro Tecnológico Industrial de C-LM en Tomelloso tendrá 30.000 m2 dedicados a digitalización y medio ambiente

CIUDAD REAL, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tomelloso ha sido escenario este jueves de la presentación del anteproyecto del futuro Centro Tecnológico Industrial de Castilla-La Mancha que se ubicará en el Polígono Industrial Sepes 'Los Portales' de la localidad y que, dependiente de Itecam, contará con 30.000 metros cuadrados de instalaciones destinadas a facilitar a las empresas castellano-manchegas investigación y desarrollo en ámbitos como la digitalización o el medio ambiente, con investigaciones en campos como las nuevas energías y materiales.

En su presentación han participado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, así como el presidente de Itecam, Iván Torres, y la alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez.

García-Page ha señalado que desde su Gobierno tienen "mucha confianza" puesta en este futuro Centro Tecnológico Industrial, valorando que la decisión "claramente política" de ubicarlo en Tomelloso "tiene lógica" tanto por el lugar, como por el "empeño" y las "facilidades" que se pusieron, considerando que el polígono elegido es una "muy buena zona", especialmente cuando se termine de conseguir que "el Estado arregle la salida a la A-43, que tendrá que hacerse por narices".

"Este centro que ahora va a tener dignidad, sitio y espacio suficiente como para seguir creciendo ha terminado prendiendo", ha indicado el responsable autonómico, que ha precisado que ahora debe servir para que ninguna empresa pueda "poner excusas para no formar o investigar" y que "nadie pueda decir en esta tierra que no se puede investigar o no se puede formar".

En este contexto, se ha referido a los fondos europeos que llegarán en una segunda fase al país para recordar que irán destinados a la investigación y la formación, convencido de que "con este centro en plenitud creo que no va ser difícil conseguir un importante apoyo económico para que os convirtáis en un centro neurálgico y decisivo".

"Va a estar muy bien y hemos encontrado financiación para conseguir este sueño", ha destacado, resaltando la colaboración público-privada que va a hacer posible este Centro Tecnológico Industrial y mencionando cómo "el círculo tiene que funcionar. Aquí colabora el sector, que ha resistido, y pone dinero la administración, y este es el circuito que termina siendo práctico, funcional".

Emiliano García-Page ha finalizado asegurando que esta es una "tierra orgullosa porque mucho de lo que está pasando" es algo que ha construido la región, "que tiene una fuerza que sorprende" y por la transformación "importante" que ha experimentado en los últimos 40 años, por lo que ha apostado por "intentar entre nosotros hablar mucho mejor de nuestras posibilidades".

CUATRO SECTORES

La consejera ha avanzado que las instalaciones contarán con cuatro sectores destinados a distintos ámbitos de la investigación. El primero de ellos, que será el de mayor tamaño, tendrá "dos plantas destinadas a cederlas a empresas de base tecnológica de nuestra región".

"En la parte alta de este edificio se habilitará una zona de trabajo tecnológico orientado al desarrollo de una serie de productos de forma multidisciplinar y de forma colaborativa", ha anunciado la consejera.

Un segundo módulo estará centrado en la digitalización de las empresas, con la instalación de "los laboratorios de desarrollo y experimentación digital para complementar las necesidades del sector industrial".

"En el sector tres tendrán cabida los laboratorios tecnológicos medioambientales, centrados en la eficiencia energética y en el desarrollo de sostenibilidad, como por ejemplo el estudio de determinados materiales", ha descrito Rodríguez.

Un cuarto espacio, "que será en la zona exterior" estará destinado al ensayo con vehículos de alta eficiencia y de combustibles alternativos. Rosa Ana Rodríguez ha planteado la importancia del proyecto que permitirá "seguir avanzando en i+D+I".

Una función que ha valorado como clave dado que la estructura de las empresas castellanomanchegas "hace difícil que puedan invertir en esos departamentos de investigación y desarrollo".

NUEVO IMPULSO

Por su parte, el presidente de Itecam, ha señalado que el proyecto supondrá "un nuevo impulso" a la labor de la entidad. "Con este paso vamos a abarcar una gama de servicios que nos va a permitir ser líderes en todo lo que supone la digitalización de las empresas", ha añadido.

Torres ha reivindicado el trabajo de la entidad desde su fundación en 2002 con la puesta en marcha de 2.150 proyectos a lo largo de su historia en colaboración con 5.200 empresas.

"Hemos terminado potenciando labores de formación, adaptar esas necesidades de las empresas, así como servir de aliciente para que empresas de fuera encuentren en nuestra región un lugar acogedor para sus proyectos", ha señalado.

De su lado, la alcaldesa de Tomelloso ha celebrado la concreción del proyecto, tras años de espera. "Hace ocho años, aquella noticia del Centro Tecnológico se quedó colgada", ha recordado Jiménez.

Además, ha planteado la importancia de su ubicación en el Polígono Industrial Sepes, ya que "nos sitúa a unos niveles de competitividad con el resto del tejido industrial nacional e internacional", lo que permitirá que nuevas empresas se fijen en el territorio para implantarse y desarrollar su actividad en Tomelloso y Castilla-La Mancha.