El CEO de Agróptimum, Ángel Minaya Toledo, será reconocido como Hijo Predilecto el 31 de mayo de 2027 en el Día de C-LM

El presidente de C-LM, Emiliano García-Page, y el CEO de la empresa Agróptimum, Ángel Minaya Toledo. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

CUENCA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El CEO de la empresa Agróptimum, Ángel Minaya Toledo, será reconocido como Hijo Predilecto el 31 de mayo de 2027, durante el acto institucional por el Día de Castilla-La Mancha.

Así lo ha adelantado el presidente regional, Emiliano García-Page, precisamente durante su intervención en la inauguración de la planta de procesado de pistacho de Agróptimun, en Villanueva de la Jara (Cuenca).

"No se me ocurre, de verdad, un mejor candidato", ha señalado el responsable autonómico, quien ha pedido ese "pequeñísimo compromiso" a Ángel Minaya, "a cambio de haber llevado tan lejos" este proyecto.

"Sería un miserable si no lo planteara" y un "mal presidente si dejara pasar la ocasión", ha especificado García-Page.